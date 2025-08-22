Bilim İnsanları Fayları İzlemek İçin Çalışıyor

DEPREMLERİ ÖNGÖRMEK İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALAR

Bilim insanları, depremleri önceden tahmin etme yeteneğine sahip olamasa da, yerin milimetrik hareketlerini izleyerek nerede ve nasıl olabileceklerini analiz ediyor. Fay hatlarının izlenmesi, birçok bilim dalının bir araya gelmesini gerektiren karmaşık bir süreç içeriyor. Bu süreçte kimlerin nasıl bir rol oynadığı ve hangi tekniklerin kullanıldığı dikkat çekiyor. Bilim insanları, depremler öncesinde yer kabuğunda meydana gelen gerilim birikimini inceleyerek, Türkiye’de uydu teknolojisiyle mikro düzeydeki yer değiştirmeleri ölçümlemeye çalışıyor.

UYDU TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜ

İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü’nden Prof. Dr. Sinan Özeren, “Türkiye’de aktif olduğunu bildiğimiz fay hareketlerini uydu teknolojisiyle takip ediyoruz” diyor. Türkiye’de bu alanda yaygın olarak kullanılan iki tür uydu teknolojisi bulunuyor. İlk olarak, Prof. Dr. Özeren’in tanımladığı gibi, “telefonlarımızda kullandığımız GPS teknolojisinin çok daha hassas bir hali” olarak bilinen yer (GPS) istasyonları devreye giriyor. Prof. Dr. Özeren, bu teknolojinin çalışma sistemini şöyle açıklıyor: “Yere, çok sağlam bir yere bir çivi çaktığınızı ve üzerine bir alet koyduğunuzu düşünün. Bu alet uydularla sürekli haberleşerek sene içinde o noktanın belirli bir referans noktasına göre çok küçük hareketlerini, belirli bir hata payı dahilinde, tespit ediyor.”

YAPAY AÇIKLIKLI RADAR TEKNİĞİ

Yapay Açıklıklı Radar İnterferometrisi (İnSAR) uydularıyla yapılan diğer bir gözlem ise, fay hareketlerinin belirlenmesi için kullanılan bir haritalama tekniği. Prof. Dr. Özeren, bu teknoloji hakkında “Nokta bazında GPS kadar hassas değiller ama çok daha büyük alanlarda hareket tespit ediyorlar” diyor. Ancak, uydu teknolojileri yalnızca yer hareketlerini izlemekle kalıyor; su altını görüntülemekte etkili olamıyor. Prof. Dr. Özeren, “Uydu, elektromanyetik dalgalarla etki yapan bir sistem ve bu dalgalar tuzlu suyun içinde yayılamıyor” diyerek, Marmara Denizi’nde önemli bir fay hattının araştırılmasını zorlaştırdığını vurguluyor.

MARMARA DENİZİ’NDEKİ ÇALIŞMALAR

Bunun için “daimi olmayan, sadece birkaç yıl aktif olabilen akustik sistemlerle” fayların gözlemlendiğini belirtiyor. Özeren, İstanbul’u da etkilemesi muhtemel büyük bir depremin meydana geleceği fayın Marmara’da geçen kısmı üzerinde, yıllar içinde birçok sismik yansıma çalışması yapıldığını aktarıyor. Bu çalışma, özel gemilerle gerçekleştirilip, deniz yüzeyinden deniz altına kontrollü patlamalar yapılarak sürdürülüyor. Bu patlamalardan yayılan sismik dalgalar, farklı yoğunluktaki jeolojik katmanlardan geçerek geri dönüyor ve gemilerdeki sismometre dizileri tarafından kaydediliyor.

TARİHİ DEPREMLER VE PALEOSİSMOLOJİ

Özeren, bu çalışmalara ek olarak, 2019 yılında yayımlanan bulgularla Marmara’da fay hattının nereden geçtiğinin “üç aşağı beş yukarı” bilindiğini ifade ediyor. Araştırmada fayın davranışını doğrudan izlemek amacıyla deniz tabanına akustik cihazlar yerleştirildi ve bu cihazlar, yaklaşık üç yıl boyunca veri topladı. Ancak, bu sinyaller arasında anlamlı bir değişim gözlemlenmedi. Prof. Dr. Özeren, “Bu, fayın o bölgede kilitli olduğunu, yani hareket etmediğini ve stres biriktirdiğini gösteriyor” diyor.

Araştırmacılar, Marmara’da 7,1 ila 7,4 büyüklüğünde bir deprem beklendiğine dikkat çekiyor. Prof. Dr. Sinan Özeren, “Büyük depremlerle ilgileniyorsanız; bir önceki büyük deprem muhtemelen en az birkaç yüz yıl önce gerçekleşmiş oluyor. O depremin fayın neresini kırdığı gibi sorulara yanıt vermek çok önemli” diyerek, tarihin belirsizlik kaynaklarından bahsediyor.

PALEOSİSMOLOJİ VE GELECEK ARAŞTIRMALAR

Bu bağlamda, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Deprem Teknolojileri Enstitüsü’nden Dr. Yasemin Korkusuz Öztürk, “Fay zonlarında yapılan hendek kazıları ve eğer fay deniz dibinde ise deniz altından alınan örneklerle geçmişteki büyük depremlerin zamanı ve tekrarlanma aralıkları ortaya konuluyor” diyor. Ayrıca, fay hatlarının incelenmesinin jeofizik mühendisleri, jeoloji mühendisleri ve harita mühendisleri gibi uzmanlarca yapıldığını ekliyor. Öztürk, sismologların, depremin hangi fay üzerinde meydana geldiği, derinliği ve büyüklüğü gibi bilgileri, deprem sırasında yayılan sismik dalgaları analiz ederek edindiğini açıklıyor.