Bilim İnsanları İlginç Zırhlı Dinozor Keşfetti

İLGİNÇ BİLİMSEL KEŞİF

Bilim insanları, boynunda bir metrelik dikenimsi uzantılara sahip olan sıra dışı bir zırhlı dinozor keşfetti. Spicomellus afer ismi verilen bu tür, 165 milyon yıl önce yaşamış ve ankylosaurus grubunun en eski örneği olarak kaydedilmiş durumda. Fas’ta bulunan dinozorun detaylı dikenleri uzmanların dikkatini çekti ve bu zırhlı dinozorların evrimine dair düşünceleri yeniden gözden geçirmelerine yol açtı. Araştırmayı yürüten Birmingham Üniversitesi’nden Profesör Richard Butler, bu dinozoru “punk rock” olarak nitelendirdi.

PUNK ROCK TANIMLAMASI

1970’lerde ortaya çıkan punk rock müzik tarzında, takip edenlerin saç ve aksesuarlarında dikenli bir görünüm tercih ettikleri biliniyor. Prof. Butler, “Bu şu ana kadar keşfedilen en garip dinozorlardan biri” ifadelerini kullandı. Butler’ın proje ortağı Londra Doğa Tarihi Müzesi’nden Prof. Susannah Maidment, sivri uçların doğrudan kemiğe kaynaşmış olmasının oldukça şaşırtıcı olduğunu belirtti. “Bunu, yaşayan ya da soyu tükenmiş başka hiçbir hayvanda görmüyoruz” şeklinde konuştu. Maidment, “Dinozorun sırtı, boynunu saran kemik ve kuyruğunun ucu gerçekten tuhaf sivri dikenler ve çıkıntılarla kaplı, yani oldukça sıra dışı bir dinozor” dedi.

EVRİMSEL GÖRÜŞLER DEĞİŞİYOR

Bu keşif o kadar dikkat çekici ki, iki profesör, ankylosaurusların evrimine dair teorileri tekrar gözden geçirmek zorunda kalacaklarını ifade ediyor. Bu hayvanlar, dinozorların varlığının sonlarına doğru Kretase döneminde yaşadı, bu dönem 145 ila 66 milyon yıl öncesini kapsıyor. Bu tarihlerde T Rex gibi büyük etoburların ortaya çıkmasıyla, ankylosaurusların sırtlarında basit küçük zırhlı plakalar oluşturduğu ve bu büyük yırtıcılardan korunmak amacıyla dikenimsi yapıların daha karmaşık hale geldiği düşünülüyordu. Prof. Butler bu durumu, “Bana bilinen en eski ankylosaurusun neye benzediğini sorsaydınız, oldukça basit zırhlı bir şey derdim. Fakat yerine, kirpi gibi sivri dikenlerin bulunduğu, şimdiye kadar gördüğümüz en tuhaf zırha sahip bir dinozor ortaya çıktı” şeklinde ifade etti.

KALINTILAR VE KEŞFİN ÖNEMİ

Araştırmacılar, dinozorun boyutlarını tam olarak belirleyecek kadar iskelet kalıntısına sahip değil. Ancak yaklaşık dört metre uzunluğunda, bir metre yüksekliğinde ve yaklaşık iki ton ağırlığında olduğu tahmin ediliyor. Prof. Maidment, bu keşfin ankylosaurusların Jura döneminde süslü bir zırhla başlayıp, on milyonlarca yıl içerisinde daha basit ve muhtemelen işlevsel hale gelme olasılığını artırdığını belirtti. “Tahminimize göre, belki de bu dikenler aslında korkutma amacıyla teşhir için kullanılıyordu. Ancak Kretase döneminin sonraki aşamalarında, dev çenelere sahip dinozorların ortaya çıkmasıyla bu yapıları zırh olarak kullanma ihtiyacı doğmuş olabilir” dedi. Dinozor kalıntısı, Fas’ın Boulemane kasabasında bir çiftçi tarafından keşfedildi. Bu, Afrika kıtasında bulunan ilk ankylosaurus örneği olma özelliğini taşıyor. Prof. Butler, fosilleri ilk gördüğü anı şu şekilde anlatıyor: “Tüylerimi diken diken eden çok şaşırtıcı bir andı, belki de kariyerimdeki en heyecan verici an.” Ayrıca, araştırmaya katılan Faslı ekibin başında bulunan Sidi Muhammed Bin Abdullah Üniversitesi’nden Prof. Driss Ouarhache, “Bu çalışma Fas biliminin ilerlemesine yardımcı oluyor. Daha önce hiç böyle dinozorlar görmemiştik ve bu bölgenin sunabileceği daha çok şey var” dedi. Araştırma, Nature dergisinde yayımlandı.