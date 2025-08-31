Bilim İnsanları, Mars’ın Yapısını İnceledi

İNŞA EDİLEN YENİ MARSLI YAPI

Bilim insanları, NASA’nın ‘InSight’ aracıyla elde edilen sismik verileri kullanarak Mars’ın iç yapısını yeninden oluşturuyor. İngiltere’deki Imperial College London’dan Dr. Constantinos Charalambous’un liderlik ettiği ekip, sekiz büyük mars depremi ve meteor çarpışmasının verilerini detaylı olarak inceledi. Yapılan araştırmada, sismik dalgaların yayılımındaki biçimden 4 kilometre derinliğe kadar ulaşan dev kaya bloklarının varlığı tespit edildi. Bu blokların, gezegenin oluşumunun ilk dönemlerinde yaşanan kozmik çarpışmaların izleri olduğu ifade edildi.

KOZİK ÇARPIŞMALARIN ETKİLERİ

Güneş Sistemi’nin ilk 100 milyon yılında Mars ve Dünya gibi iç gezegenler, gök taşlarının yoğun bombardımanına maruz kaldı. Bilim insanlarına göre, bu çarpışmalar Mars’ın genç kabuğunu parçalayarak geniş magma okyanuslarının varlığını sağladı. Soğuma ve kristalleşme sürecinin ardından, farklı bileşimlere sahip kaya parçaları mantoya hapsoldu. Dünya’da bu yapıların, sürekli işleyen levha tektoniği nedeniyle çoktan yok olduğu belirtilirken, Mars’ta tek parça halinde sabit bir kabuk bulunduğundan bu kalıntılar günümüze kadar bir ‘zaman kapsülü’ gibi korundu.

DÜNYA İLE KARŞILAŞTIRMA FIRSATI

Araştırmacılar, Dünya’nın Güneş Sistemi’nde kabuğu levha tektoniğiyle bölünmüş tek gezegen olduğunu vurguladı. Mars’taki bulguların, Venüs ve Merkür’ün iç yapısını anlamak için önemli bir karşılaştırma fırsatı sağladığını belirten uzmanlar, “Mars’ın içindeki korunmuş kadim heterojenlikler, bir gezegenin jeolojik tarihine ve evrimine benzersiz bir pencere açıyor” değerlendirmesinde bulundu.