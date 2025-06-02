Bilim İnsanları Oksijen Seviyesinin Düşeceğini Açıkladı

ATMOSFERDEKİ OKSİJEN SEVİYESİNDEKİ DÜŞÜŞ

Bilim insanları, önümüzdeki 1 milyar yıl içinde atmosferde bulunan oksijen seviyesinin azalacağını duyurdu. Japonya’nın Toho Üniversitesi ve ABD’deki Georgia Teknoloji Enstitüsü’nden gelen bilim insanlarının ortak çalışması, Dünya atmosferindeki büyük bir değişimi gözler önüne seriyor. Araştırmaya göre, bu zaman diliminde atmosferdeki oksijen miktarı düşecek.

OKSİJEN KAYBI VE SONUÇLARI

Bilim insanları, oksijen kaybının, Güneş ışınlarının sebep olduğu su buharlaşmasından ve okyanusların yok olmasından önce gerçekleşeceğini vurguladı. Bu durumun, oksijenle hayatlarını sürdüren insanlar ve birçok canlı türü için son getirici bir öneme sahip olduğu ifade edildi. Araştırmayı yürüten bilim insanlarından Kazumi Ozaki, “Uzun yıllardır Güneş’in giderek parlaması ve küresel jeokimyasal döngüler temel alınarak Dünya’daki yaşamın süresi hesaplanıyordu. Ancak bu model, atmosferdeki oksijenin sabit kalmayabileceğini gösteriyor” şeklinde açıklama yaptı.

Oksijen Döneminin Sınırlı Süresi

Çalışmaya göre, Dünya’nın oksijen açısından zengin yaşam dönemi, gezegenin toplam ömrünün yalnızca yüzde 20-30’unu kapsayacak. Oksijenin azalmasıyla birlikte bitkiler ve fotosentez yapan canlılar yok olabiliyor, fakat oksijensiz ortamlarda yaşayan anaerobik mikroorganizmalar varlığını sürdürebiliyor.