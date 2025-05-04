Bilim İnsanları “Sağlıkta Teknolojik İstiklal” Dedi

İLİM YAYMA ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNDEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

İlim Yayma Vakfı ödülü sahibi bilim insanları, Türkiye’nin ilaç ve tıbbi cihaz sektöründe dışa bağımlılığı azaltmak ve yerli üretimi teşvik etmek amacıyla ‘sağlıkta teknolojik istiklal’ bildirisini duyurdu. Bu açıklama, Türkiye’nin ilaç ile tıbbi cihaz alanında tam bağımsız hale gelmesi, AR-GE yatırımlarının artırılması ve küresel pazarlarda rekabet gücünün yükseltilmesi hedeflerini içermekte. Bilim insanları, bu amaçlarla ortak bir çalışma gerçekleştirerek, sağlık sektöründeki hedefleri ve stratejileri ortaya koydu. Bu çalışmalar, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda İlim Yayma Vakfı tarafından düzenlenen bir toplantıda basın mensuplarıyla paylaşıldı.

TEKNOLOJİK İSTİKLAL KONUSUNDA KATILIM

“Sağlıkta Teknolojik İstiklal” temalı toplantıya İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, İlim Yayma Vakfı Başkanı Yusuf Tülün ve İlim Yayma Ödülleri sahibi bilim insanları katılım sağladı. Toplantıda, Bilal Erdoğan, bilim insanlarının araştırmalarını toplumla buluşturmayı sürdürme hedeflerini açıkladı. Erdoğan, “Bu seneki ödülle birlikte 12 ödül sahibimiz olacak; şu an 9 ödül sahibimiz var. Her yıl belli bir konu etrafında kamuoyuyla kanaat paylaşımında bulunmalarını arzu ediyoruz. Türkiye’de bilim insanlarının kamuoyuyla etkili iletişim kuramaması, toplumun bu alandaki gelişmelerden haberdar olmaması önemli bir sorun” dedi.

KONULARI DIŞA BAĞIMLILIK VE YERLİ ÜRETİM

Toplantıda bildiriyi okuyan Prof. Dr. Fikrettin Şahin, sağlık sektörünün bir ülkenin bağımsızlık ve gelişmişlik düzeyini belirleyen temel alanlardan biri olduğunu belirtti. “Güçlü bir sağlık sistemi, toplumsal refah, ulusal güvenlik ve ekonomik kalkınma açısından kritik önemdedir. Türkiye, son yıllarda sağlık alanındaki ilerlemeleriyle bölgesel bir sağlık üssü olma konumuna gelmiştir. Ancak tıbbi cihazlar ve ilaç gibi alanlarda dışa bağımlılık devam etmektedir. Bu durum, sağlık sisteminin dayanıklılığını zayıflatmakta. Yerli ve milli üretim kapasitesinin artırılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Şahin, Türkiye’nin sağlıkta strateji adımları olarak 2018 yılında kurulan çalışma gruplarının, sağlık alanında yerli ve milli ürünlerin geliştirilmesine yönelik yol haritaları oluşturduğunu aktardı. Ayrıca, 25 Mayıs 2024 tarihinde Türkiye Sağlık Vadisi’nin kurulmasına yönelik kararnamenin yayınlandığını belirtti. Böylece, sağlık sektörüne yönelik inovasyon ve üretim süreçlerinin destekleneceği entegre bir ekosistem hedefleniyor.