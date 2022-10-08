Bilim insanları uyardı! Anne sütünde mikroplastik bulundu

İtalyan bilim insanları herkesi şaşırtacak bir araştırmaya imza attı. Anne sütünde ilk kez mikroplastiklere rastlandığı öğrenildi.

İtalyan bilim insanları ilk kez anne sütünde mikroplastiklere rastladı. Araştırmacılar bu maddelerin bebekler üzerindeki potansiyel sağlık etkileri konusunda büyük endişe duyduklarını belirterek, annelere ambalajlı gıdalardan ve çeşitli kozmetik ürünlerden kaçınmasını tavsiye etti.

Bilim insanları, bebelerin kimyasal maddelere karşı özellikle savunmasız olduğunu, ancak emzirmenin bir bebeği beslemenin açık ara en iyi yolu olmaya devam ettiğini vurguladı.

YÜZDE 75’İNDE MİKROPLASTİK BULUNDU

Anne sütü örnekleri, İtalya’nın Roma kentinde doğum yaptıktan bir hafta sonra 34 sağlıklı anneden alındı. Bunların yüzde 75’inde mikroplastik tespit edildi.

Önceki araştırmalar, mikroplastiklerin insan hücrelerinde ve deniz yaşamı üzerindeki toksik etkilerini göstermişti, ancak yaşayan insanlar üzerindeki etkisi bilinmiyordu. Plastikler genellikle daha önce anne sütünde bulunan ftalatlar gibi zararlı kimyasallar içeriyor.

Bilim insanları, annelerin plastik ambalajlarda satılan yiyecek ve içecekleri tükettiğini, deniz ürünleri yediğini ve ayrıca plastik içeren kişisel hijyen ürünlerini kullandığını kaydetti.

“KAMUOYUNU BİLİNÇLENDİRMEK GEREKİYOR”

Çalışmanın yazarlarından olan Marche Politeknik Üniversitesi’nden Dr. Valentina Notarstefano konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Hamilelik ve emzirme döneminde mikroplastiklere maruz kalmayı azaltmanın yollarını değerlendirmek çok önemli olacak. Ancak, emzirmenin avantajlarının, kirletici mikroplastiklerin varlığının neden olduğu dezavantajlardan çok daha büyük olduğunu söylemek önemlidir.

Bizim çalışmamız ve benzeri araştırmalar, çocukların emzirilmesini azaltmamalı. Bunun yerine politikacılara plastik kirliliğini azaltan yasaları teşvik etmeleri için baskı yapma konusunda kamuoyunu bilinçlendirmeli” dedi.

Yakın zamanda yapılan diğer araştırmalar ise biberonla beslenen bebeklerin muhtemelen günde milyonlarca mikroplastik yuttuğunu ve inek sütünün mikroplastik içerebileceğini ortaya koydu.

Diğer tarattan, büyük miktarlarda plastik atık çevreye atılıyor ve mikroplastikler Everest Dağı’nın zirvesinden en derin okyanuslara kadar tüm gezegeni kirletiyor. İnsanlar küçük parçacıkları yiyecek ve içecekler yoluyla ya da soluyarak tüketiyor. Daha önce bebeklerin ve yetişkinlerin dışkılarında bulunan mkroplastikler bu durumu kanıtlıyor.

ANNELERE AMBALAJLI GIDALARDAN KAÇINMA TAVSİYESİ

Polymers dergisinde yayınlanan İtalyan çalışma, annelerden alınan sütlerde tümü ambalajlarda bulunan polietilen, PVC ve polipropilenden oluşan mikroplastikler buldu.

Notarstefano, “Hamile kadınlara plastik ambalajlı yiyecek ve içeceklerden, mikroplastik içeren kozmetik ve diş macunlarından ve sentetik kumaşlardan yapılmış giysilerden kaçınmaya daha fazla dikkat etmelerini öneriyoruz” tavsiyesinde bulundu.