Bilim İnsanları Uyardı: Sıcak Hava Yaşlandırıyor

AŞIRI SICAKLIK VE YAŞLANMA İLİŞKİSİ

Yeni yapılan büyük ölçekli bir araştırmaya göre, aşırı sıcak dalgalarına uzun süre maruz kalmanın, düzenli sigara içme veya alkol tüketimi gibi faktörlerle benzer etkiler yaratarak vücudun yaşlanmasına yol açabileceği belirlendi. Araştırma, sıcak dalgalarına sık sık maruz kalmanın vücudun biyolojik saatini ileriye taşıyabileceğini ve bu durumun kronik sağlık sorunları riskini artırabileceğini gösteriyor. Nature Climate Change dergisinde yayımlanan bu çalışma, 15 yıl boyunca 24 bin 922 yetişkinin sağlık verilerini analiz etti

Araştırmada, aşırı sıcaklık dönemlerinin, düzenli sigara içen veya alkol tüketen bireylerde gözlemlenen hasarlar ile benzerlik gösterdiği sonucuna ulaşıldı. Sıcak dalgalarına maruz kalma süresi uzadıkça, vücudun biyolojik yaşının arttığı açık şekilde görüldü. Araştırma ekibi, 2008-2022 arasında elde edilen sağlık kayıtlarını inceledi ve bu süre zarfında Tayvan’da yaklaşık 30 sıcak dalgası yaşandığını belirledi. Araştırmada, sıcak dalgası birkaç gün süren anormal yüksek sıcaklıkları tanımlamak için kullanıldı.

BİYOLOJİK YAŞ HESAPLAMALARI

Katılımcılara uygulanan çeşitli tıbbi testlerle karaciğer, böbrek ve akciğer fonksiyonlarının yanı sıra kan basıncı ve iltihap belirteçleri değerlendirildi. Araştırmacılar, bu verileri kullanarak her katılımcının biyolojik yaşını tahmin etti. İkamet verilerini değerlendiren ekip, her katılımcının sağlık muayenesinden önceki iki yıl boyunca maruz kaldığı muhtemel sıcaklık miktarını hesapladı. Her 1,3 santigrat derece ek sıcaklık maruziyetinin, bireyin biyolojik yaşına yaklaşık 0,023 ile 0,031 yıl eklediğini keşfettiler. Hong Kong Üniversitesi’nde çevre epidemiyoloğu olan baş yazar Cui Guo, tekil verilerin küçük görünmesine rağmen, bu etkilerin nüfus genelinde dikkate alındığında önemli boyutlara ulaştığını ifade etti.