Bilim İnsanları, Uzaktaki Gezegen K2-18b’yi İnceledi

YENİ GEZEGENDE YAŞAM İHTİMALİ ÜZERİNE BULGULAR

Bilim insanları, başka bir yıldızın çevresinde dönen uzak bir gezegende yaşam olabileceğine dair yeni ve güçlü ama kesin olmayan izler buldu. K2-18b adı verilen gezegenin atmosferinde yapılan incelemelerde, sadece Dünya’da basit organizmalar tarafından üretilen moleküllerin işaretlerine rastlandı.

NASA’DAN ÜMİT VERİCİ BULGULAR

Ayrıca NASA’nın James Webb Uzay Teleskobu hocazasında gezegenin atmosferinde yaşamla ilişkilendirilen kimyasallar ikinci kez tespit edildi. Ancak, hem Cambridge Üniversitesi ekibi hem de bağımsız gökbilimciler, sonuçların teyit edilmesi için daha fazla veri gerektiğini belirtiyor. Cambridge Üniversitesi Astronomi Enstitüsü’nde ekip lideri Profesör Nikku Madhusudhan, “Orada bir yerlerde büyük olasılıkla yaşam bulunduğuna dair en güçlü kanıt bu” diyor ve “Bu sinyali bir ila iki yılda teyit edebileceğimizi söyleyebilirim” şeklinde ekliyor.

K2-18B’NİN ÖZELLİKLERİ

K2-18b, Dünya’nın iki buçuk katı büyüklüğünde ve bizden yedi yüz trilyon mil uzakta bulunuyor. Webb Teleskobu, yörüngesinde döndüğü küçük kırmızı güneşten gelen ışıktan, gezegenin atmosferinin kimyasal yapısını analiz edebiliyor. Cambridge ekibi, atmosferin yaşamla ilgili iki molekülden en az birinin kimyasal özelliklerini buldu: dimetil sülfür (DMS) ve dimetil disülfür (DMDS). Bu gazlar, Dünya’da deniz fitoplanktonu ve bakteriler tarafından üretiliyor. Prof. Madhusudhan, “Bu gazın atmosferde tahmin ettiğimiz miktarı, Dünya’da bulunan miktardan binlerce kat daha fazla.” diyerek yaşam belirtilerinin önemine vurgu yapıyor.

SONUÇLARDA BELİRSİZLİKLER

Ancak Prof. Madhusudhan, tespitlerin kesinlik düzeyinin %99,7 olduğunu ve bunun bilim camiasını ikna etmeye yetmediğini belirtiyor. Edinburgh Üniversitesi’nden Prof. Catherine Heymans, Cambridge ekibinin elde ettiği sonuçların doğruluğuna rağmen, gezegende yaşamın var olduğuna dair kesin bir kanıt olmadığını vurguluyor. Heymans, “Bu gazların kökeninin ne olduğu sorusunu hâlâ yanıtlayamıyoruz” diyor.

ALTERNATİF GÖRÜŞLER VE GELECEK ÇALIŞMALAR

Cambridge ekibi, DMS ve DMDS’nin laboratuvar ortamında cansız kaynaklardan üretilebileceğini araştırmak için diğer gruplarla iş birliği yapıyor. Farklı araştırma grupları K2-18b’nin verilerine alternatif açıklamalar geliştirirken, gezegenin bileşimi hakkında da tartışmalar sürüyor. Prof. Oliver Shorttle, gezegenin yapısının başka jeolojik aktivitelerle de açıklanabileceğini dile getiriyor.

GEZEGENİN GELECEĞİ VE BİLİMSEL KATKI

NASA’nın Ames Araştırma Merkezi’nden Dr. Nicolas Wogan, K2-18b’nin yüzeyi olmayan bir mini gaz devi olabileceği üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Tüm bu tartışmalar, K2-18b etrafında güçlü bir bilimsel tartışmayı da gözler önüne seriyor. Prof. Madhusudhan, “Onlarca yıl sonra geriye dönüp baktığımızda, evrendeki yaşama erişebileceğimiz noktaya bu an geldiğimizi görebiliriz” diyerek kendisinin ve ekibinin doğru yolda olduğuna inanıyor. Araştırma The Astrophysical Journal Letters dergisinde yayımlandı.