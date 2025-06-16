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Bilim İnsanları Varyantın Demans Riskini Artırdığını Belirledi

ARAŞTIRMA SONUÇLARI

Bilim insanları, yaşlı erkeklerde sık görülen bir genetik varyantın demans riskini artırabileceğini tespit etti. Yeni yapılan bir çalışma, yaşlı erkeklerin genetik yapısının demans riskini ciddi ölçüde artırabileceğini gösterdi. Araştırmada, ABD ve Avustralya’da gerçekleştirilen, kalp-damar hastalığı, demans ya da bilişsel gerileme geçmişi olmayan yaşlı bireylerin verileri incelendi.

GENETİK VARYANT ANALİZİ

Araştırmacılar, Avrupa kökenli 70 yaş üstü 12 binden fazla Avustralyalı üzerinde HFE genindeki varyantları inceledi. Bu gen, vücuttaki demir seviyelerinin düzenlenmesinde kritik bir rol oynuyor. Özellikle ‘H63D’ isimli varyantın iki kopyasına sahip olan erkeklerde, demans gelişme riskinin 2,39 kat daha yüksek olduğu belirlendi. Bu risk artışı sadece erkeklerde görülürken, kadınlarda benzer bir ilişkiye ulaşılamadı.

HEMOCHROMATOSİS İLİŞKİSİ

Araştırmaya göre bu genetik yapı, ‘hemochromatosis’ olarak adlandırılan ve vücutta aşırı demir birikmesine neden olabilecek bir duruma yol açabiliyor. Bu durum, karaciğer sirozu, karaciğer kanseri, kas iskelet sistemi problemleri ve demans gibi hastalıklarla ilişkilendiriliyor.

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