Bilim Kafe Etkinlikleri Devam Ediyor

BİLİM KAFE ETKİNLİKLERİ DEVAM EDİYOR

Bilimin toplum ile buluşmasını sağlamak ve üniversitelerde üretilen bilgiyi erişilebilir hale getirmek amacıyla Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) başlattığı “Bilim Kafe” etkinlikleri, Düzce Üniversitesi tarafından sürdürülüyor. YÖK’ün kurduğu ve ülke genelindeki üniversitelerde yaygınlaşan Bilim İletişimi Ofisleri, “Bilim Kafe” etkinlikleri ile bilimsel bilgiyi halkla buluşturuyor. Bu bağlamda, Düzce Üniversitesi Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü ve Bilim İletişimi Ofisi, “Kampüs Ötesi Buluşma: Aşırı Sıcaklar Size Zarar Veriyor Olabilir mi?” başlıklı Bilim Kafe etkinliğini Konuralp Antik Tiyatrosu Seyir Terası Çadırı’nda düzenledi.

Etkinliğin başlangıcında bir konuşma yapan Toplumsal Katkı Koordinatörü Doç. Dr. Hande Bulut, Düzce Üniversitesi’nde üretilen bilimsel bilgiyi halkın faydalanabileceği bir bilgiye dönüştürmeyi hedeflediklerini belirtti. Her zaman vatandaşların yanında olduklarını vurguladı. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Cihat Demir, etkinlikte “Kampüs Ötesi Buluşma: Aşırı Sıcaklar Size Zarar Veriyor Olabilir mi?” başlıklı bir sunum yaptı. Yaz aylarında insanların aşırı sıcaklardan etkilendiğini dile getirirken, özellikle yaşlıların bu durumdan büyük risk altında olduğunu hatırlattı.

Doç. Dr. Mehmet Cihat Demir, yüksek sıcaklıklar nedeniyle 10.00-17.00 saatleri arasında dışarı çıkmaktan kaçınılması gerektiğini belirtti. Eğer dışarı çıkılması gerekiyorsa, şemsiye, güneş gözlüğü ve açık renkli giysi kullanılmasını tavsiye etti. Vücudun su kaybını engellemek adına günde 1,5 litre su içme oranının, 2 litreye çıkarılmasının doğru olduğunu ifade etti. Ayrıca, idrar renginin koyu olmasının sıvı alımına ihtiyaç olduğunu gösterdiğini söyledi.

Doç. Dr. Cihat Demir, tansiyon ilacı kullananların sıcak havalarda fazla çay ve kahve tüketmemesi gerektiğini de dile getirdi. Sıcaktan etkilenen kişilerin ılık veya soğuğa yakın su ile duş almasını, soğuk uygulama yapmasını ve ilaçlarını düzenli kullanmalarını önerdi. Sunumunun sonunda tarım alanlarındaki yaralanmalar, kene ve yılan ısırıkları ile ilgili önlemleri ve tedavi yöntemlerini anlatarak vatandaşların sorularını yanıtlayarak konuşmasını sonlandırdı.