Bilim Kurulu üyesinden zorunlu aşı önerisi

Sağlık Bakanlığı Corona virüs Bilim Kurulu Üyesi Alper Şener, aşının zorunlu olması gerektiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, kış ayları öncesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının yükselişe geçtiğini belirterek, salgınla mücadelede tüm yaş grupları için aşının zorunlu hale gelmesi gerektiğini savundu.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Şener, AA muhabirine Sağlık Bakanlığının ülke genelinde uyguladığı koruyucu Kovid-19 aşılarının 12 yaş ve üstündekilere ücretsiz uygulanmaya devam ettiğini hatırlattı.

Sağlık çalışanlarının 2 yıldır salgına karşı verdiği mücadeleye rağmen hala hastanelerde aşısız Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğünü belirten Şener, “Böyle vakalar görünce çok üzülüyoruz. 70’li, 80’li yaşlarda, 3. doz aşılama zamanı gelen kişiler geliyor. Bakıyoruz bir doz aşı bile olmamış. Niye olmadığını sorduğumuz zaman ise bize, ‘Uygun görmedim. Etrafımdaki konuşmalardan etkilendim.’ gibi cevaplar veriyorlar. Tabii son pişmanlıkları fayda etmiyor. Birçoğu sağlık durumlarının kötüleşmesinin ardından uzun süre yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor.” dedi.

Şener, özellikle hastanelerde tedavi gören aşısız genç hasta sayısının her geçen gün arttığını, Kovid-19’u atlatsalar bile bu kişilerin akciğerlerindeki şikayetlerin kalıcı hale gelebildiğini anlattı