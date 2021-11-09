Bilim Kurulu’ndan üçüncü doz uyarısı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, üçüncü doz aşı konusunda açıklama yaptı.

Sağlık Bakanlığı KSağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yapılan üçüncü doz aşının önemine dikkati çekti.

Yoğun bakım ve hastaneye yatan hasta grubunda halihazırda 2 doz aşılanmış ancak üçüncü doz zamanı gelmesine rağmen bu aşıyı olmamış hastalar bulunduğu aktaran Şener, “Bu hasta grubu bizim için ekstra önemli. Bunlar aslında 65 yaş ve üstü hasta grubu. Bu grupta ciddi anlamda tansiyon, şeker, kalp rahatsızlığı gibi yandaş hastalıklar da var. Bir de hatırlatma dozunu olmamak, bu grupta hastaneye yatış oranını olumsuz anlamda etkiliyor.” dedi.

Şener, üçüncü doz aşısını yaptırmayıp Kovid-19’a yakalanan hastalarla ilgili şunları kaydetti:

“Bunların bir kısmı aşıları evde yapılmış olduğu için yine evlerine gelip 3. doz aşı yapılacakmış gibi beklenti içindeler. Bir grup da iki dozun kendilerini koruduğunu düşünerek üçüncü dozu olmuyorlar. Bir grup da halihazırda toplumda ciddi bir kesim hiç aşılanmamışken kendilerinde iki doz aşı olmanın yeterli olduğunu düşünüyorlar. Bu üç düşünce de doğru değil.”