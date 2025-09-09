Bilim Projesi, Gençlerle Su Altı Eğitimi

GAZETECİLİKTE YENİ BİR ADIM

Boğaziçi Su Altı Araştırma Merkezi ile Galatasaray Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi’nin iş birliğiyle yürütülen “Science in Blue – Mavide Bilim” projesi, Anadolu Su Altı Araştırma ve Sporları Derneği’nin çabalarıyla Doğu Anadolu’da gençlerle buluşuyor. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bu proje vasıtasıyla, Van Gölü ve Nemrut Krater Gölü’nün yer aldığı Bitlis ilinin yanı sıra Van ve Muş illerindeki sosyo-ekonomik düzeyi düşük ancak başarısı yüksek ortaöğretim ve lise öğrencileri, su altı alanında çalışan uzmanlarla bir araya gelecek.

HEDEFLER VE EĞİTİM ALANLARI

Proje kapsamında öğrencilere, yurttaş bilimi, sualtı kültürel mirası, sürdürülebilir turizm, sualtı fizyolojisi, deniz koruma alanları, bilişim, robotik, nesnelerin interneti ve bilimsel dalışın eğitimsel yönleri gibi konularda Avrupa Birliği projelerinin sonuçları aktarılacak. Etkinliklerde su altı ekosistemleri, bilimsel araştırmalar ve çevresel farkındalık temaları üzerinde durulacak. Öğrenciler, okyanusların derinlikleri, dalış teknikleri, iç sulardaki kültürel mirası koruma stratejileri, robotların arkeolojiye katkıları, Akdeniz’deki sualtı kültür mirası ve güvenli dalış yöntemleri hakkında eğitim alacaklar.

ETKİNLİKLER VE İEtlery

Çevresel farkındalık kapsamında göllerdeki yaşam, okyanusların korunması için hazırlanan “kendin yap” kitleri ve bilim insanlarının ekosistemleri koruma üzerindeki çabaları ele alınacak. Öğrencilerin ilgisini artırmak amacıyla kağıttan balık yapımı, deniz vatandaş bilimi, su altında yazma ve iletişim kurma gibi interaktif etkinlikler de düzenlenecek. Proje, öğrencilere bilimsel bilgi kazandırmanın yanı sıra bilimsel dalış ve su altı araştırmaları alanında kariyer fırsatları hakkında da rehberlik edecek.

PROJENİN KAPSAMI VE AMAÇLARI

Bu kapsamlı etkinlikler, farklı türdeki okullar, özellikle meslek liseleri, Anadolu liseleri, imam hatip liseleri ve imam hatip ortaokullarında uygulanacak. Anadolu Su Altı Araştırma ve Sporları Derneği Başkanı Mehmet Salih Aygün, “Mavide Bilim Projesi genç nesiller arasında denizlerde ve okyanuslarda bilimsel araştırma imkanları konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır” diye belirtti. Akdeniz Üniversitesi Su Altı Araştırma Merkezi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Hakan Öniz de, “Geçtiğimiz yıl Boğaziçi Danışmanlık Şirketi ve Galatasaray Üniversitesi ile birlikte Science in Blue isimli bir projeye başladık. Şimdi Doğu Anadolu’daki okulları ziyaret etmeye başlayacağız. Van Gölü yalnızca sodalı bir göl olmasından değil, aynı zamanda önemli kültürel miras değerlerini barındırmasıyla da ayrı bir öneme sahip. Bu çerçevede, bu proje sayesinde bölgedeki okulları ziyaret ederek bu alanda eğitimler vermeyi hedefliyoruz” dedi.

GELECEK HEDEFLERİ

Mavide Bilim Projesi, Türkiye genelinde toplam 140 okulda deniz bilimi ve su altı araştırmaları konusunda öğrencilere ilham vermeyi amaçlıyor. Bu kapsamda araştırmacılar, gençlere su altı ekosisteminin derinliklerini tanıtarak çevre bilinci kazandırmayı ve su altı bilimi ile teknolojisi alanlarında kariyer yapma hevesini uyandırmayı hedefliyor.