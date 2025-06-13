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Bilim Şenliği Renkli Görüntülerle Başladı

TRUMPETTEN YENİ BİR BİLİM ŞENLİĞİ BAŞLADI

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu desteğiyle gerçekleşen ‘Bilimin Işığında Bayburt Bilim Şenliği’, renkli görüntüler eşliğinde başladı. Kapalı spor salonu bahçesinde düzenlenen bu bilim dolu etkinliğin açılışı, çeşitli protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi.

ZİYARETÇİLER 14 HAZİRAN’A KADAR AĞIRLANACAK

Renkli deneylerin, sanatsal atölyelerin ve eğlenceli etkinliklerin bulunduğu bu dolu dolu bilim şenliği, 14 Haziran saat 17.00’ye kadar ziyaretçilerini bekliyor. Vali Mustafa Eldivan, bilimsel atölyeleri gezerek öğrencilere sohbet etti ve gençlerin bilime olan ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman’dan bilgi alan Vali Eldivan, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin bilimle iç içe olması, geleceğimiz adına büyük bir umut kaynağıdır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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