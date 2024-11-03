“Bilim Şenlikleri: Geleceği Keşfetmek”

GELECEĞİN KEŞFİ

“Geleceğin Keşfi: Bilim Şenlikleriyle Yeni Buluşlar” adı altında düzenlenen TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri, Vali Hayrettin Çiçek’in yanı sıra öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. Etkinliğin açılışını gerçekleştiren Vali Çiçek, astronomi, bilim, robotik kodlama, sanat, dil öğrenimi ve tasarım gibi çeşitli projelerin sergilendiği stantları gezip öğrencilerden bilgi aldı.

GENÇLERİ MOTİVE ETMEK

Vali Çiçek, “Bu etkinlikle gençler bilimsel meraklarını artırma, keşif yapma ve öğrenmeye yönelik motivasyonlarını güçlendirme fırsatı bulacak. Buradaki hedef, etkinliklerde yer alan interaktif deneyimler, gösteriler ve oyunlar sayesinde katılımcılar, bilimi eğlenceli bir şekilde deneyimleyecek ve bilimle daha yakın bir ilişki kuracaklar” şeklinde konuştu. Bilim şenliklerinin katılımcıları yeni düşünceyi teşvik eden etkileşimli aktivitelerle buluşturarak, yeni fikirlerin ve buluşların ortaya çıkmasını destekleyeceğini ifade etti.

BİLİMSEL ETKİLEŞİMİN ÖNEMİ

Ayrıca, bilim şenliklerinin farklı yaş grupları, sosyal sınıflar ve kültürlerden gelen katılımcıları bir araya getirerek, bilimsel bilgiye ulaşma ve paylaşma konusunda toplumsal bir etkileşim oluşturmayı hedeflediğini belirtti. Sergilenen projelerin her birinin ayrı bir önem ve özellik taşıdığını vurgulayan Vali Çiçek, öğretmenler ve öğrencilere başarılarından ötürü tebrik etti.