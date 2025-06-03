Bilim Ülgün Atölyesi Açıldı

BİLİM ÜLGÜN ATÖLYESİ HİZMETE AÇILDI

Karadağ’ın Ülgün şehrinde, çocuklara bilimi sevdirmek ve teknolojiye olan ilgilerini artırmak amacıyla T3 Vakfı’nın desteğiyle hayata geçirilen “Bilim Ülgün” atölyesi, düzenlenen törenle açıldı. Vakıftan yapılan açıklamaya göre, bu proje Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı, Ülgün Belediyesi, T3 Vakfı ve XL Labs işbirliğiyle gerçekleştiriliyor. 6-14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik olarak “Bilim Türkiye Eğitim Programları” kapsamında faaliyet gösterecek olan Bilim Ülgün’de, teknoloji, astronomi ve havacılık, doğa bilimleri, matematik ile tasarım gibi birçok alanda hazırlanan çalışmalar ile çocukların bilimsel düşünme becerileri destekleniyor ve yaratıcılıkları teşvik ediliyor.

ÖNEMİ VE İŞBİRLİKLERİ

Azerbaycan’dan sonra “tek atölye konsepti” ile hayata geçirilen ikinci “Bilim Türkiye” atölyesi olma özelliği taşıyan Bilim Ülgün, Karadağ’da bu alanda kurulan ilk örnek proje olarak dikkat çekiyor. Bu proje, eğitimsel yönünün yanı sıra kültürel bir köprü kurma amacını da taşıyor. Açılış töreninde T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır ile TİKA Daire Başkanı Uğur Tanyeli’nin yanı sıra Karadağ ve Türkiye’den üst düzey yetkililer de yer aldı. Hıdır, açılışta yaptığı konuşmada, “Açılışını gerçekleştirdiğimiz bu merkez, çocuklarımızın hayal güçlerini geliştirmeleri, merak duygularını beslemeleri ve takım çalışması becerilerini kazanmaları için özel olarak tasarlandı” dedi. Ayrıca, “Bilim Ülgün’de eğitim alacak çocuklarımız, keşfetmenin heyecanını yaşayacak, sorunlara yaratıcı çözümler geliştirmeyi öğrenecek ve bilimi hayatlarının doğal bir parçası olarak görmeye başlayacaklar.” ifadelerini kullandı.

GELECEK İÇİN BİR ADIM

Hıdır, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Azerbaycan, Kırgızistan ve Karadağ olmak üzere toplam 5 ülkede 28 bilim merkeziyle faaliyet gösterdiklerini belirtirken, “Bilim Türkiye Programı kapsamında bugüne kadar 4 milyondan fazla öğrenci, merkezlerimizde ve düzenlediğimiz etkinliklerde eğitim aldı. Karadağ ile bu vizyonu paylaşmak bizim için yalnızca bir gurur kaynağı değil, aynı zamanda ortak değerler, kalıcı dostluk ve sorumluluk bilinci üzerine inşa edilen yeni ve anlamlı bir yolculuğun başlangıcıdır.” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından Hıdır ve beraberindekiler, bilim merkezindeki atölyeleri gezdi ve öğrencilerle sohbet etti. Bilim Ülgün, Karadağlı çocukların bilim ve teknolojiye erişimini kolaylaştırırken, Türkiye’nin bilgi ve deneyimini bölgeyle paylaşma kararlılığını da ortaya koyuyor.