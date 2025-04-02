Bilinçaltı Gücüyle İlişkilerde Denge Sağlama

BİLİNÇALTI VE DÜŞÜNCE BİÇİMİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Jaas Eğitmeni ve Theta Healing uzmanı Merve Evirgen, Meltem Şarkışlalı’nın konuğu olarak bilinçaltının gücü ve doğru düşünce biçimi üzerine önemli açıklamalarda bulundu. İlişkilerdeki alma-verme dengesinin kritik bir yeri olduğunu vurgulayan Evirgen, “Negatif düşüncelerden arınarak hayatımızı daha bilinçli bir şekilde yönlendirebiliriz” dedi. Bu bağlamda, insan ilişkilerinde dengenin korunmasının kritik bir unsur olduğunu ifade etti.

İLİŞKİLERDE DENGE VE NEGATİF DÜŞÜNCELER

Evirgen, ilişkilerde taraflardan birinin sürekli vermesi veya sürekli almasının dengeleri bozduğunu ve bunun ilişkilerde sorunlara yol açtığını belirtti. Bilinçaltının hayatımıza doğrudan etkisi olduğunu söyleyen Evirgen, hücrelerimizde saklı bilgilerin yaydığı titreşimin çevremizle rezonansa girdiğine dikkat çekti. “Bedenimiz, hücrelerimizde hangi bilgiler kayıtlıysa, titreşim yayıyor ve bizim rezonans alanımız o oluyor” şeklinde bir açıklama yaptı.

POZİTİF DÜŞÜNCE VE OLUMSUZ DÜŞÜNCEYİ DÖNÜŞTÜRME

Evirgen, bilinçaltındaki olumsuz düşüncelerin tespit edilerek dönüştürülmesi gerektiğinin altını çizdi. Pozitif düşüncenin ve doğru yaratım sürecinin öneminden bahseden Evirgen, “Doğru yaratım yaparsak, doğru dua edersek istediğimiz her şey mümkün olabilir” ifadelerini kullandı. Negatif düşüncelerin insanı aşağı çektiğini belirten Evirgen, bilinçli farkındalıkla hareket ederek hayatımızda olumlu değişimler yaratabileceğimizi vurguladı.