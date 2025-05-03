Bilirkişilik Eğitimi Yönetmeliği Yayımlandı

BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİNE YENİ DÜZENLEMELER

Adalet Bakanlığının “Bilirkişilik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu yeni yönetmelik ile bilirkişilik temel eğitimi, toplamda 24 ders saatinden oluşacak. Eğitim, 12 saat teorik ve 12 saat uygulamalı olabiliyor. Teorik kısım, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen en az doktora ya da ona eşdeğer akademik unvana sahip kişilerce verilecek. Uygulamalı eğitim ise, en az 5 yıl bilirkişilik deneyimi olan kişiler tarafından sağlanacak.

EĞİTİM KURULUŞLARINA İZİN VERİLECEK

Bilirkişilik temel eğitimi, Bilirkişilik Daire Başkanlığının izni ile belirli kuruluşlar tarafından gerçekleştirilebiliyor. Bu kuruluşlar üniversiteler, Türkiye Adalet Akademisi ya da kamu kurumu niteliğindeki meslek üst kuruluşları olabiliyor. Eğitim programı, izin talebinde bulunan kuruluşların eğitimin içeriği ve süresini belirten detaylı bir plan sunmasını gerektiriyor. Ayrıca eğiticilerin sayısı, unvanları, uzmanlık alanları, yeterlilikleri ve eğitim verilecek mekanlara ilişkin gerekli bilgilerle birlikte başvuru yapılması gerekiyor.

Yapılan başvurular incelendikten sonra aranan şartları karşılayan eğitim kuruluşlarına en fazla 3 yıl süreyle geçerli olmak üzere izin veriliyor. İzin alan bu eğitim kuruluşlarının listesi ise elektronik ortamda yayımlanacak. Bu yeni düzenlemeler, bilirkişilik eğitimi süreçlerini daha sistematik bir şekilde yürütmeyi hedefliyor.