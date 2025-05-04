Bilirkişilik Kurumunu Güçlendireceğiz

BİLİRKİŞİLİK KURUMU GÜÇLENDİRİLİYOR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bilirkişilik sistemini güçlendirmek ve yargı süreçlerinin daha etkin bir biçimde ilerlemesine yön vermek amacıyla çalışmalarına devam edeceklerini açıkladı. ‘Bilirkişilik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’, dün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından bu konuyla ilgili paylaşımda bulundu ve yeni yönetmeliğin bilirkişilerin daha nitelikli ve donanımlı hale gelmelerine katkı sağlayacağını ifade etti.

EĞİTİMDE YENİ DÜZENLEMELER

Tunç, paylaşımında şu sözlere yer verdi: “Bilirkişilik Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle bilirkişilik temel eğitimlerinin Bakanlığımızın izniyle üniversiteler, Türkiye Adalet Akademisi veya kamu kurumu niteliğindeki meslek üst kuruluşları tarafından verilmesi düzenleme altına alınmıştır. Bilirkişilik Temel Eğitim Kitabı güncellenmiştir.” Ayrıca, bilirkişilerin belirlenmesinde performans sisteminin entegrasyonu ile ilgili çalışmalar neticesinde yaklaşık 3 yıldır açılamayan eğitimlerin yeniden başlatılacağını da belirtti.

Bakan Tunç, yönetmelik değişikliği sonrasında ilgili kurum ve kuruluşların eğitim başvurularının alınmaya başlanacağını ve bilirkişilik eğitimlerinin 15 Mayıs’ta açılacağını ifade etti. “Bilirkişilik kurumunu güçlendirmeye, yargılama faaliyetlerinin daha etkin ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesine katkı sunmaya kesintisiz devam edeceğiz. Yargı camiamıza, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.” şeklinde, sözlerini tamamladı.