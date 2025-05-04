Bilirkişilik Yönetmeliği Değişti, Eğitim Başlıyor

BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİNDE YENİ DÜZENLEMELER

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bilirkişilerin daha kaliteli ve yetkin hale gelmesini hedefleyen ‘Bilirkişilik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in Resmi Gazete’de yayımlandığını ve yürürlüğe girdiğini açıkladı. Tunç, sosyal medya hesabında, “Adaletin tecellisi için hakikatin ortaya çıkmasında önemli bir görev icra eden bilirkişilerin daha nitelikli ve donanımlı hale gelmesini sağlayacak ‘Bilirkişilik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bilirkişilik Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, bilirkişilik temel eğitimlerinin Bakanlığımızın izniyle; üniversiteler, Türkiye Adalet Akademisi veya kamu kurumu niteliğindeki meslek üst kuruluşları tarafından verilmesi düzenleme altına alınmıştır. Bilirkişilik Temel Eğitim Kitabı güncellenmiştir” şeklinde belirtti.

EĞİTİMLER YENİDEN BAŞLATILIYOR

Bakan Tunç, yapılan düzenlemelerle birlikte ‘Bilirkişilerin belirlenmesinde performans sisteminin getirilmesi için yapılan çalışmalar’ dolayısıyla 3 yıldır açılamayan eğitimlerin yeniden başlatılacağını duyurdu. Yönetmelik değişikliğinin ardından ilgili kurum ve kuruluşların eğitim başvuruları alınarak, 15 Mayıs 2025 tarihinde bilirkişilik eğitimlerinin yeniden başlayacağını ifade etti. Tunç, “Bilirkişilik kurumunu güçlendirmeye, yargılama faaliyetlerinin daha etkin ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesine katkı sunmaya kesintisiz devam edeceğiz. Yargı camiamıza, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun” dedi.