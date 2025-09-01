Bilişim Suçları İçin Gündem Taslak Çalışmaları

Bilişim Suçları Üzerine Yargı Düzenlemeleri

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Bilişim suçları, telefon dolandırıcılığı, sanal bahis, sanal kumar bunlar özellikle gençlerimizi ve toplumu rahatsız eden çok önemli konular. Bununla ilgili 11’inci Yargı Paketi’nde hazırladığımız taslağı milletvekillerimizin takdirlerine arz ettik. Meclis açıldığında bilişim suçlarının önlenmesine yönelik yargı düzenlemesi gündeme gelecek” dedi. Yargıtay’da yeni adli yıl açılış resepsiyonu düzenlendi. Resepsiyona Tunç’un yanı sıra AYM Başkanı Kadir Özkaya, AYM üyeleri, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ve birçok davetli katıldı. Tunç, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Ceza İnfaş Düzenlemeleri Üzerine Açıklamalar

Bakan Tunç, infaz düzenlemelerine ilişkin olarak, “İnfaz düzenlemeleri tartışıldı. Bu kapsamda dönem dönem infaz kanunu değişiklik teklifleri Meclis’te görüşüldü ve yasalaştı. Talepler var, gündeme alınması istenen konular var. İnfaz, hastalık halinde infaz genişletici düzenlemeler yapılmıştı. Denetimli serbestlikle ilgili cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik, ne kadar ceza alırsa alsın yatmaya yönelik düzenleme 10’uncu Yargı Paketi’nde yasalaşmıştı. 11’inci Yargı Paketi’yle ilgili çalışmalar var. Şu anda taslak çalışmalar devam ediyor. Bunlar Meclisimizin takdirinde olan hususlar.” diye konuştu.

Ceza Adaletinin Aşamaları

Ceza adaletinin üç aşamasına dikkat çeken Tunç, “Soruşturma aşaması; etkin bir şekilde delillerin sağlıklı bir şekilde toplanması aşaması. İkinci aşama kovuşturma aşaması; burada bu deliller doğrultusunda yargılamanın sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi. Üçüncü aşama ise infaz aşaması; ceza adaleti sisteminin diğer aşamalar kadar önemli. Ceza adaletinin amacı toplumu korumak, suç işlenmesinin önüne geçmek ve suç işlendiğinde bu kişiye gerekli yaptırımı uygulamak. Yaptırım uygulanırken de onu ıslah etmek ve topluma kazandırmaktır.” dedi.

Ceza İnfaz Kanununda Yapılan Değişiklikler

Tunç, Ceza ve Güvenlik Tedbirleri Hakkında Kanun’da önemli değişiklikler yapıldığını hatırlatarak, “Ceza infaz kanunu 2025 tarihinde tamamıyla yenilenmişti. Bu yenileme kapsamında özellikle farklı usuller belirlenmişti. Burada salıverilme süreleri; terör suçlarında 3/4, cinsel suçlarda 3/4 ve uyuşturucu suçlarında 3/4 olarak uygulanmıştı. Diğer suçlarda 2/3 şeklinde uygulamalar olmuştur. Daha sonra kapsamlı bir infaz kanununda değişiklik yapılmış ve genel suçlar bakımından infaz usulleri 1/2 şeklinde belirlenmiştir.” ifadelerini kullandı.

Bilişim Suçları ile İlgili Taahhütler

Bilişim suçlarına dair hazırlıkların sürdüğünü belirten Tunç, “Bu suçla mücadele bakımından yargının elindeki araçların artırılması ve güçlendirilmesi gerekiyor.” dedi. Özellikle bilişim yoluyla dolandırıcılığın arttığını ifade eden Tunç, caydırıcılığın artırılması gerektiğini dile getirdi.

İkili Hukuk Sistemi Eleştirilerine Cevap

Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in eleştirilerine ilişkin, “Türkiye’de ikili bir hukuk sistemi kesinlikle yok. Tek bir hukuk sistemimiz var ve Anayasa dahil kanunlar çerçevesinde karar veren yargı mensuplarımız bulunmaktadır.” şeklinde konuştu. Bu konuda yapılan eleştirilere katılmadığını belirtti.

Yargıya Müdahale Tartışmaları

Tunç, avukatlara ilişkin soruşturmalar konusunda, “Burada ‘bazı avukatlara soruşturma izni veriyorsunuz, bazı avukatlar bakımından izin vermiyorsunuz’ şeklinde eleştiriler doğru değil. Bu noktada yargının kendi takdir yetkisine sahip olduğunu hatırlatmak gerekir.” dedi.

Af Düzenlemeleri ile İlgili Açıklamalar

Af düzenlemeleri konusuna da değinen Tunç, “Af anlamına gelecek hiçbir düzenlememiz yok.” yanıtını verdi.

Belediyelere Yönelik Soruşturmalar Üzerine Görüşler

Tunç, belediyelere yönelik soruşturmaları değerlendirerek, “AK Parti’li belediyelere de soruşturmalar var. 30 belediye son 5-6 yılda soruşturma geçirdi.” dedi. Yargının tarafsızlığına vurgu yaparak, “Yolsuzluk yapandan yargı millet adına hesap sorar.” diye ekledi.

Yargı Sistemine Yönelik Sürekli Saldırılar

Tunç, yargının iş yüküne dikkat çekerek, “Tüm adalet sistemine yönelik sürekli bir saldırı söz konusu. Yargı, adaleti tecelli ettirmek için çaba gösteriyor.” şeklinde ifade etti. Bugün 11 milyon civarında derdest dosyası olduğu belirtildi. Yargının çalışmalara devam ettiğini söyleyen Tunç, özellikle geçmişte de yaşanan genel yargı eleştirilerine dikkat çekti.