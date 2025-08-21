Haberler

Bilişim Suçları Operasyonu, 55 Yakalama

OPERASYONUN DETAYLARI AÇIKLANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bilişim suçlarına karşı 20 ilde düzenlenen operasyon sonucunda 55 şüphelinin yakalandığını ve bunlardan 23’ünün tutuklandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, bu operasyona ilişkin bilgileri sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaştı.

ELE GEÇİRİLEN MATERYALLER

Yapılan operasyonda ‘Çevrim içi çocuk müstehcenliği’, ‘Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık’, ‘Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması’ ve ‘Yasa dışı bahis’ gibi suçlara yönelik işlem yapıldı. Operasyon sonucunda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Yakalanan 55 şüpheliden 23’ü tutuklandı, 14’ü hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor.

Atça’da Futbol Turnuvası Başladı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, Atça Mahallesi 103. kurtuluş yılı için futbol turnuvası organize etti. Sekiz takımın yer aldığı etkinlik, 4 Eylül'e kadar devam edecek.
Zafer Aygün, Tek Aşamalı Protezle Rahatladı

İş kazası sonucu dört yıl boyunca kalça ağrıları çeken 49 yaşındaki Zafer Aygün, gerçekleştirdiği protez ameliyatı ile sağlığına kavuşarak ağrısız yürümeye başladı.

