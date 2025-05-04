Bilişim Vadisi Müdürü Erkam Tüzgen, KKTC’nin bilişim adası vizyonunu destekliyor. TEKNOFEST, KKTC’ye büyük fayda sağlayacaktır.

BİLİŞİM ADASI OLMA HEYECANI

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) bilişim adası olma fikrinin oldukça heyecan verici olduğunu ifade ederek, “Bu, ülkenin uluslararası konumunu değiştirecek, güçlendirecek bir vizyon.” dedi. TEKNOFEST, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, 132 kurumun katılımıyla eski Ercan Havalimanı’nda gerçekleştiriliyor. Tüzgen, bir değerlendirme yaparak, TEKNOFEST’in duyulması ve yaygınlaşmasına katkısından dolayı teşekkür etti.

TEKNOFEST ve MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ

Tüzgen, Bilişim Vadisi olarak TEKNOFEST’in başlangıcından beri paydaş olduklarını ve farklı yarışmalara ev sahipliği yaptıklarını belirtti. “Bu yıl TEKNOFEST ikinci kez yurt dışında gerçekleştiriliyor. Çocukluğumdan hatırlıyorum, KKTC gündeme geldiğinde herkes bir araya gelir, tek yürek olurduk.” diyen Tüzgen, Milli Teknoloji Hamlesi’nin, ülkenin tamamının sahiplenmesi gereken bir strateji olduğunu kaydetti. “TEKNOFEST, bunun vücut bulmuş hali.” ifadesini kullandı.

KATILIMCILAR YENİ PROJELER GELİŞTİRİYOR

Tüzgen, TEKNOFEST’te 10 binlerce yarışmacının yeni projeler geliştirmek ve yeni teknolojiler üretmek için bir araya geldiğini anlattı. Derece alsın ya da almasın, takım olmanın ve bir işi uçtan uca tamamlamanın gençler için ciddi bir eğitim sağladığını belirten Tüzgen, “İnşallah TEKNOFEST’lerle büyük bir teknolojik kalkınma hamlesi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.” dedi. TEKNOFEST’in KKTC’nin bir bilişim adası olması yolunda bir vesile olmasını umduklarını söyledi.

UÇAN ARABALARDA ÖNCÜ OLMA HEDEFİ

Tüzgen, Bilişim Vadisi olarak ulaşım teknolojilerine odaklandıklarını ve çeşitli destekler sağladıklarını ifade etti. Türkiye’de uçan araba konusunda önemli çalışmalar yürüten iki girişimden birinin Bilişim Vadisi’nde olduğunu vurguladı. “Çok yakın zamanda insanlı uçuş testlerine başladılar. Bir tane tek kişilik, bir tane iki kişilik araçları var.” şeklinde bilgi verdi. Ayrıca, insansız uçaklarda öncü olma hedefini dile getirerek, gençlere ‘girişimciliğe nereden başlamalıyız?’ sorularında takım kurmaları gerektiğini tavsiye etti.

Tüzgen, gençlerin takım olmasının her şeyin başlangıcı olduğunu belirterek, “Kaynakların nasıl sağlanacağıyla alakalı yardımlaşılır. Bilişim Vadisi gibi kurumlar daima kendilerinin destekçisi olacak.” diye ekledi.