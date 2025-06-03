Bilişim Vadisi’nde Deprem Analiz Sistemi Kuruldu

DEPREM ANALİZİ İÇİN YENİ SİSTEM

Kocaeli’deki Bilişim Vadisi’nde geliştirilen “binaların deprem performansını analiz eden sistem” sayesinde 8 ilde 21 yapının hareketleri anlık olarak izleniyor. 1,5 yıl önce kurulan firma, binaların deprem performansını birkaç dakikada analiz ederek afet sonrası hızlı karar alma amacıyla “Yapısal Sağlık İzleme Sistemi” geliştirmeye karar verdi. Yapılan çalışmalar sonucunda ivmeölçerler, eğim sensörleri, açı ölçerler ve çatlak izleme cihazları kullanarak, binaların gerçek zamanlı durumunu tespit eden bir platform oluşturuldu. Sensörler, binaların çeşitli noktalarına yerleştirilerek yapısal hareketleri anlık olarak izliyor ve deprem sonrası 3 ila 5 dakikada binanın kullanılabilirlik durumunu analiz edip raporlayabiliyor. Sistem, katlar arası öteleme davranışları, kolon eğrilikleri ve titreşim periyotları gibi birçok parametreyi ölçebiliyor. Geleneksel yöntemlerde günler sürebilecek analizleri tamamlayan sistem, 8 ilde okul, rezidans ve fabrika gibi 21 farklı yapıda aktif olarak kullanılıyor.

SISTEMİN PERFORMANSINDAN RAKAMLA VERİLER

Bilişim Vadisi’ndeki 22 katlı idari binada geçen yıl kurulan sistem sayesinde, 23 Nisan’da Marmara Denizi’nde, İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sırasında binadan anlık veriler toplandı. Struct Health Genel Müdürü Volkan Ergen, Türkiye’nin deprem ülkesi olduğunu belirterek, deprem anında yapıların performansını ölçebilen ve bunu anlık raporlayabilen bir platform geliştirme hedefine odaklandıklarını ifade ediyor. Binalara yerleştirilen sensörler aracılığıyla ivme, açı, deformasyon gibi verilerin platforma anlık olarak aktarıldığını söyleyen Ergen, bu verileri deprem öncesi ve sonrası durumlarla kıyasladıklarını ve otomatik bir bina performans raporu oluşturduklarını belirtiyor.

SİSTEMİN AVANTAJLARI VE GELECEK HEDEFLERİ

Geliştirilen sistemi, insanların kalp sağlığını ölçmek için kullanılan EKG’ye benzeten Ergen, “Biz de binanın farklı noktalarına sensörler yerleştiriyoruz. Bu sensörler, insanın kalp ritminin dinlenilmesi gibi yapının ritminin dinlenilmesini sağlıyor.” diye konuşuyor. Sistemin uygulamaya alındığı Bilişim Vadisi’ndeki idari binada 23 Nisan’daki depremde başarılı bir test gerçekleştirilmiş ve tüm parametrelerin deprem performansı açısından uygun olduğu raporlanmış. Ergen, sisteme yönelik puanlama sistemi geliştirildiğini ve Bilişim Vadisi yüksek katlı binasının 10 üzerinden 10 aldığı bilgisini aktarıyor. Sistemin birçok binayı aynı anda izleyip, depremden hemen sonra rapor üretebildiğini ifade eden Ergen, “Depremden sonra yalnızca 3 ila 5 dakikada yapının durumu hakkında rapor sunabiliyoruz.” diyor.

TARİHSEL GELİŞİM VE GELECEK PLANI

Sistemin, yaklaşık 500 yıl önce Mimar Sinan’ın camilerde kullandığı teknolojinin gelişmiş versiyonu olduğunu belirten Ergen, şu an sistemin 8 ilde 21 farklı türde yapıda kurulu ve aktif bir şekilde çalıştığını vurguluyor. Yurt içinde sınırlı kalmayıp, çözümlerini öncelikli olarak depreme yatkın ülkelerde sunmayı hedeflediklerini dile getiriyor. Ayrıca, Bilişim Vadisi’nde bulunmanın AR-GE işbirlikleri, test sahaları ve yatırımcı erişimi açısından büyük avantaj sağladığına dikkat çekiyor ve teknopark bünyesindeki ağlar sayesinde hem kamu hem de özel sektörle buluşma fırsatını yakaladıklarını ekliyor.