Bill Gates, Afrika’ya sağlık yatırımı yapacak

GATES’IN BAĞIŞLARI AFRİKA İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM

Microsoft’un kurucu ortağı ve milyarder iş insanı Bill Gates, bağışladığı servetinin “büyük” kısmının sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla gelecek 20 yıl içinde Afrika’ya harcanacağını açıkladı. Axios’un haberine göre, Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da Afrika Birliği merkezindeki Nelson Mandela Salonu’nda gerçekleştirilen bir etkinlikte bu konuyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Geçtiğimiz ay yüzde 99’unu bağışladığını bildirdiği 200 milyar doların üzerindeki servetine dair açıklamalar yaptı.

AFRİKA’DA ZORLUKLARLA MÜCADELE STRATEJİSİ

Gates, söz konusu servetin “büyük” bölümünün, Afrika’daki zorluklarla mücadele için harcanacağını vurguladı. “Afrika’daki her ülke, sağlık ve eğitim yoluyla insan potansiyelini açığa çıkararak refah yolunda ilerlemelidir.” diyerek, bölgedeki gelişim sürecine destek olmanın önemini ortaya koydu. 8 Mayıs’ta kişisel servetinin yüzde 99’unu sağlık ve eğitim alanında faaliyet gösteren Gates Vakfı’na bağışlayacağını açıklamıştı.