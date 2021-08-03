Bill Gates boşandı

Corona virüs salgınını laboratuvarda ürettiği iddia edilen ve pandemi dönemi gündemden düşmeyen Bill Gates resmen boşandı.

Melinda ve Bill Gates çiftinin boşanma kararını açıklamasının ardından gözler servetin nasıl paylaşılacağına çevrilmişti. Özellikle dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Bill Gates’in ne kadar servet kaybedeceği sosyal medyada gündem konusu haline gelmişti. Boşanma sürecinin nihayet noktalandığını duyuran dünya basını çiftin anlaşmalı olarak boşandığını vurguladı.

Çiftin bir süredir arasında sorunlar olduğu ve bu sebeple boşanma kararının alındığı söyleniyor. Melinda ve Bill Gates mal varlıklarını eşit şekilde bölüşmeye karar verdi ve bu noktada vakıftaki çalışmalarına da devam edecekler.

27 yıllık evliliklerini bitiren çift hakkında pek çok iddia da ortaya atıldı. Bill Gates’in çalışanıyla yaşadığı ilişkiden tehlikeli dostluklarına kadar evliliğin bitişine pek çok sebep sayıldı. Söz konusu iddialar hakkında hiçbir açıklama yapmayan ikili, 130 milyar dolarlık serveti eşit şekilde paylaştı.

Melinda aynı zamanda Gates soyadını kullanmaya devam edecek.