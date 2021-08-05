Bill Gates: Hata yaptım

Dünyanın en zenginleri arasında yer alan Microsoft’un kurucusu Bill Gates, Jeffrey Epstein konusuna değindi.

Microsoft’un kurucusu Bill Gates, Melinda Gates ile olan boşanma süreci, kendisine yöneltilen taciz suçlamaları ve çocuk yaşta kişileri fuhuş yaptırmakla suçlanan Jeffrey Epstein ile ilişkisine yönelik ABD basınına konuştu. 131 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zenginleri arasında yer alan iş insanı, Epstein hakkında büyük hata yaptığını kabul ederek, “Onunla vakit gerçirmekten ve ona itibar kazandırmaktan çok pişmanım. Epstein ile yalnızca küresel sağlık sorunlarıyla başa çıkmak için daha fazla para toplama umuduyla görüştüm” dedi.

Milyarder iş insanı Bill Gates, bu hafta başında kesinleşen boşanmasının ardından ilk kez kamuoyu önüne çıktı. CNN’den Anderson Cooper’a konuşan Gates, Melinda French Gates ile evliliğini, Jeffrey Epstein ile olan ilişkisi, Covid-19’a karşı çalışmaları ve Microsoft’aki taciz iddiaları hakkında konuştu.

“ÇOK ÜZÜCÜ BİR DÖNÜM NOKTASI”

Microsoft’un kurucusu Gates, öncelikle kişisel ilişkileriyle ilgili soruları yanıtladı. Gates, Melinda Gates ile olan 27 yıllık evliliğini “çok üzücü bir dönüm noktası” olarak nitelendirerek, geçen Pazartesi günü resmen sonlandırmıştı.

Gates, Cooper’a “Melinda harika bir insan ve sona erdirdiğimiz bu ortaklık büyük bir kişisel üzüntü kaynağı. Vakıfta iletişim kuruyoruz ve çalışıyoruz, bu yüzden iş ortaklığına devam edeceğiz” diye konuştu.

Bununla birlikte, Bill & Melinda Gates Vakfı, Temmuz ayı başlarında, ayrılan çiftin hala birlikte çalışıp çalışamayacaklarını görmek için iki yıllık bir deneme süresine gireceğini duyurdu. Aksi takdirde, Melinda Gates vakfın eşbaşkanlığından istifa edecek ve Bill Gates’in tüm yönetimini üstlenecek.

Bill Gates, “Birlikte yaptığımız çalışmalardan her zaman keyif aldık. İkimiz dışarı çıkıp liderlerle çalışabilir ve organizasyonun inşasına yardımcı olabiliriz, bu kesinlikle vakıf için en iyi şey olur” dedi.

“EPSTEIN’IN BAĞIŞ YAPACAĞINI DÜŞÜNDÜĞÜM İÇİN ONUNLA BULUŞTUM”

Gates, röportajda ayrıca eski eşinin, kendisinin Jeffrey Epstein ile olan bağları hakkındaki endişelerine de yanıt verdi.

Gates, “Jeffrey Epstein ile birkaç akşam yemeği yedim, onun küresel sağlık fonumuz için bağış sağlamasını umuyordum. Bunun gerçekleşmeyeceğini gördüğümde aramızdaki ilişki sona erdi. Ancak, onunla vakit geçirmek ve ona itibar kazandırmak büyük bir hataydı. Aynı durumda olan birçok kişi daha vardı ama ben bir hata yaptım” açıklamasını yaptı.

MİCROSOFT’TAKİ CİNSEL TACİZ İDDİALARI

Diğer taraftan, Microsoft’un kurucusuna Gates Vakfı için çalışan birkaç kadına rahatsız edici bir işyeri ortamı yaratmakla suçladığına dair basında çıkan haberler de soruldu.

The New York Times’ın haberine göre, Gates, 2006’da bir kadın Microsoft çalışanını yemeğe davet etti. Bir e-posta göndererek “Bu seni rahatsız ediyorsa, hiç olmamış gibi davran” yazdı. Gates Vakfı için çalışan bir kadın da Gates’in onu 2007 veya 2008’de bir kokteyl partisine davet ettiğini söyledi.

SÖZCÜSÜ KABUL ETTİ

2019’un sonlarında, Microsoft yönetim kurulu üyeleri, bir çalışanın Gates’in yıllardır onunla cinsel ilişkisi olduğunu söylemesinin ardından Gates hakkında soruşturma başlattı. Gates’in bir temsilcisi, kadının doğru söylediğini ve bunun “neredeyse 20 yıl önce dostane bir şekilde sona eren bir ilişki olduğunu” kabul etti.

“GEÇMİŞİMİZDEN DERS ALACAĞIZ”

Cooper tarafından pişmanlık duyup duymadığı sorulduğunda Gates, “Eh, kesinlikle herkesin öyle olduğunu düşünüyorum ancak bu bir düşünme zamanı ve bu noktada ilerlemem gerekiyor. İşim benim için çok önemli. Aile içinde elimizden geldiğince iyileşeceğiz ve geçmişimizden ders alacağız” dedi.