Bill Gates itiraf etti

Dünyanın en zenginleri arasında gösterilen Microsoft’un kurucusu Bill Gates’ten itiraf gibi bir açıklama geldi.

Bir dönem dünyanın en zengin insanı olan Gates, pedofili milyarderle dostluğu için “Jeffrey Epstein’le herhangi bir şekilde buluşarak hata yaptım. Belki de Melinda’nın bu konudaki içgüdüleri daha keskindi” dedi. Bill Gates, günler önce Twitter’ı satın alan Elon Musk’ın eleştirilerine ise “Bana karşı nazik olması gerekmiyor” yanıtını verdi.

BBC’s Today programı için Mishal Husain’e geniş kapsamlı bir röportaj veren Bill Gates, kendisi hakkında yayılan komplo teorileri için “delilik” dedi; toplum içindeyken kendisine bağırarak tepki gösterilmesinin ise “korkunç” olduğunu söyledi.

Bill Gates dünyanın en zengin insanıydı. Şimdi listenin en tepesinde Elon Musk var. Ancak bu iki ultra zengin iş insanı pek iyi anlaşamıyor.

Gates, röportajda kısa bir süre önce Twitter’ı satın alacağı açıklanan Elon Musk’ın kendisine yönelttiği eleştirilerle ilgili soruları da yanıtladı.

Geçen hafta Elon Musk, Gates’i Tesla hisseleriyle “kısa devre” yapmakla, yani bir şirketin değerinin düşeceği hesabı yaparak para kazanmaya çalışmakla suçladı.

Musk, Twitter üzerinden de Gates’in bir fotoğrafının yer aldığı, “Eğer ereksiyonunuzdan hızlıca kurtulmak istiyorsanız” mesajını içeren bir paylaşım yaptı.

Gates ise bunlara “Bana karşı nazik olması gerekmiyor” yanıtını veriyor.

Musk, Gates’in elektrikli araç üreten Tesla’ya “kısa devre” yapmasının çevreci girişimlerini hiçe saydığını savunuyor.

Tesla hisseleri üzerinde bahis oynayıp oynamadığı özellikle sorulduğunda, Gates’in yanıtı, “Bunun iklim değişikliğiyle hiç ilgisi yok.” oldu.

Gates, Tesla’ya kısa devre yapmanın, çevresel anlamda olumsuz etkileri olacağına yönelik iddiaları ise reddediyor.

“Elektrikli araçların popülaritesi, bu tip araçların satışını artıracak. Yani elektrikli araçların benimsenmesiyle şirketlerin daimi olarak değer kazanması arasında bir fark var.”

Musk geçtiğimiz haftalarda Twitter’ı satın almak için teklifte bulunmuş; şirketin yönetim kurulu da teklifi kabul etmişti.

TWİTTER’IN SATIŞI İLE İLGİLİ GÖRÜŞÜ

Bu anlaşmayla ilgili fikri sorulduğunda ise Gates, “Elon’ı biliyorsunuz, sanırım Twitter’ın daha kötüye gitme ihtimali var. Ama daha iyi de olabilir. Yani bekleyip yaklaşımını görmem lazım” dedi.

Gates’in sosyal medyaya özel bir ilgisi bulunuyor. Sosyal medya üzerinden milyarlar kazandığı için değil; bu mecralardaki komplo teorilerinin odağı haline geldiği için.

Aşılama kampanyaları için uzun süredir çalışan, bunun için dünya genelindeki aşı programlarına milyarlarca dolar bağış yapan Gates, bu sebeple altı dolu olmayan garip bazı iddiaların da adresi oldu. Bu komplo teorilerine inanan bazı insanlar, Gates’in aşılama yaparak insanları takip ettirdiğini düşünüyor. Bu bilimsellikten uzak görüşler de sosyal medyada paylaşılıp yayılıyor. Özellikle pandemi zamanı komplo teorilerinin ve bunlara inananların sayısında büyük artış görüldü:

“Bazen buna sadece gülmek zorundasınız çünkü bu delilik! Yani insanları gerçekten takip etmek ister miyim? Biliyorsunuz aşılara milyarlarca dolar harcadım, onlar üzerinden para kazanmadım. Çünkü aşılar insanların hayatını kurtarıyor.”

Gates, sokağa çıktığında da komplo teorisyenlerinin sözlü saldırısına maruz kaldığını anlatıyor: “Çok kısa bir süre önce sokağa çıktım ve bazı insanlar bana onları takip ettirdiğimi söyleyerek bağırdı. Bu gerçekten korkunç bir şey.”

‘BOŞANMA ÇOK ZOR GEÇİYOR’

Bill Gates ve eşi Melinda French Gates, geçen yıl boşanacaklarını duyurmuştu. Dünyadaki en fazla bağış yapan kuruluşlardan biri olan Bill & Melinda Gates Vakfı’nı kuran çift, 27 yıldır evliydi:

“Hayatım çok değişti. Çocuklarım evden gitti, sonuncusu da bir sene önce üniversite için evden ayrıldı. Boşanma çok zor geçiyor. Çok zor bir yıl oldu.”

Bu evlilik biterken Bill Gates’in başka bir ilişkisi olduğu yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

‘YAPTIĞIM YANLIŞTI’

Mart ayında Melinda Gates, eski eşinin neden cinsel istismardan tutuklanmış bir kişiyle, Epstein’le görüştüğünü sorguladığını söylemişti. CBS kanalına bir röportaj veren Melinda Gates, “Jeffrey Epstein ile görüşmeler yapmasından hiç hoşlanmamıştım, hayır. Bunu da ona açıkça söyledim.” demişti.

Bu görüşmeler sorulduğunda Bill Gates, Epstein ile konuşmayı “hata” sözleriyle açıkladı: “Jeffrey Epstein’le herhangi bir şekilde buluşarak hata yaptım. Belki de Melinda’nın bu konudaki içgüdüleri daha keskindi. Onunla yaptığım her görüşme, korkunç davranışına göz yummak olarak değerlendirilmeli. Yani yaptığım yanlıştı.”