Bill Gates, Servetinin %99’unu Bağışlamayı Planlıyor

GATES’İN BAĞIŞ PLANI

Bill Gates, önümüzdeki 20 yıl içinde muazzam servetinin yüzde 99’unu bağışlamayı düşündüğünü açıkladı. Gates, kendi vakfı aracılığıyla bağış yapma sürecini hızlandıracak ve 2045 yılında vakfının faaliyetlerini sonlandırmayı planlıyor. Perşembe günü bir blog yazısı kaleme alan Gates, “Öldüğümde insanlar benim hakkımda çok şey söyleyecek, ama ‘zengin öldü’ ifadesinin bunlardan biri olmayacağına kararlıyım” açıklamasını yaptı.

BİLGİLERİNİ PAYLAŞTI

69 yaşındaki Gates, kendi adını taşıyan vakfın sağlık ve kalkınma projelerine bugüne kadar 100 milyar dolar bağışladığını, önümüzdeki yirmi yıl içinde piyasalara ve enflasyona bağlı olarak 200 milyar dolar daha harcamayı öngördüğünü belirtti. Yayınladığı blog yazısında, zengin iş adamı Andrew Carnegie’nin 1889 tarihli Zenginliğin İncili makalesinden alıntı yaparak, zengin insanların topluma servetlerini geri verme yükümlülükleri olduğunu ifade etti. Gates, Carnegie’nin “Zengin ölen adam, itibarsızlaşmış olarak ölür” sözlerini hatırlattı. Bu vaadi, bağış yapma konusunda bir ivme olarak değerlendirilebilir.

GELECEK PROJELERİ

Gates, blog yazısında servetinin zaman çizelgesini paylaşırken, mevcut net servetinin 108 milyar dolar olduğunu dile getirdi. 2045 yılına gelindiğinde bu servetin sıfıra yakın bir değere ulaşacağı belirtildi. Ayrıca, vakfın varlıklarından 200 milyar dolar bağışlayacağını duyurdu. Gates, 1975 yılında Paul Allen ile birlikte Microsoft’u kurarak teknoloji sektöründe önemli bir konuma geldi. Günümüzde eski eşi Melinda ile birlikte vakfın geleceği için daha uzun vadeli bir plan yapmayı düşünmüşlerdi.

HAYIR KONUŞMALARI

Gates, BBC Newshour programında yaptığı açıklamada, gelecekte daha zengin insanların gelecekteki zorluklarla daha iyi başa çıkabileceklerini kaydetti. “Asıl mesele aciliyet. Ebedi olmaya çalışmıyorsak çok daha fazla para harcayabiliriz ve harcamanın benim değerlerimle uyumlu olacağını biliyorum” dedi. Gates’in bu bağışları yapması durumunda bile hâlâ milyarder olabileceği saptandı.

KÜRESEL SAĞLIK ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ

Gates, vakfının sağlık hizmetlerinin temel amaçlarını belirtti. “Anneleri ve çocukları öldüren önlenebilir hastalıkları ortadan kaldırmak; sıtma ve kızamık gibi bulaşıcı hastalıkları yok etmek ve yüz milyonlarca insanın yoksulluğunu sona erdirmek” hedeflerini sıraladı. Ayrıca, ABD, Birleşik Krallık ve Fransa’daki dış yardım bütçelerinde yapılan kesintileri de eleştirdi. Gates, “Dünyanın en zengin ülkelerinin en fakir insanlara destek olmaya devam edip etmeyeceği belirsiz” diyerek dikkat çekti.

MUSK İLE İLGİLİ TARTIŞMALAR

Elon Musk’ın ABD’deki Hükümet Verimliliği Bakanlığı tarafından yapılan kesintilerin çocuk ölümlerine neden olduğu iddiaları üzerine Gates, “Bu kesintiler sadece çocukları değil, milyonlarca çocuğu etkileyecek” yorumunda bulundu. Ayrıca, Musk’ın Gazze Eyaletindeki bir hastaneyle ilgili yaptığı hatalı iddiaları aktararak, “Musk’ın gidip Aids’e yakalanan çocuklarla tanışmasını çok isterdim çünkü o parayı o kesti” dedi.

Gates’in bağış planları ve görüşleri, küresel sağlık sorunları ve zenginliğin topluma dönmesi gibi konularda önemli tartışmalara yol açmayı sürdürüyor.