Bill Gates, Servetinin %99’unu Bağışlayacak

GATES’İN BAĞIŞ PLANI

Bill Gates, önümüzdeki 20 yıl içinde devasa servetinin yüzde 99’unu bağışlamayı planladığını belirtti. Gates, kendi vakfı aracılığıyla bağış yapma işlemlerini hızlandıracak ve vakfının 2045 yılında faaliyetlerini sonlandırmayı öngördüğünü ifade etti. Perşembe günü yayımladığı blog yazısında, “Öldüğümde insanlar benim hakkımda çok şey söyleyecek, ama ‘zengin öldü’ ifadesinin bunlardan biri olmayacağına kararlıyım” dedi. 69 yaşındaki Gates, kurduğu vakfın sağlık ve kalkınma projelerine bugüne kadar 100 milyar dolar bağışta bulunduğunu ve önümüzdeki yirmi yıl içerisinde piyasa ile enflasyona bağlı olarak 200 milyar dolar daha harcamayı düşündüğünü dile getirdi.

ZENGİNLİĞİN SORUMLULUĞU

Gates, blog yazısında, zengin iş adamı Andrew Carnegie’nin 1889 tarihli Zenginliğin İncili adlı eserinden alıntı yaptı. Bu eserde, zengin kişilerin servetlerini topluma geri verme yükümlülüğü savunuluyor. Gates, Carnegie’nin “Zengin ölen adam, itibarsızlaşmış olarak ölür” sözünü hatırlattı. Bu yeni taahhüt, bağış yapma konusunda daha hızlı bir adım anlamına geliyor. Başlangıçta, eski eşi Melinda ile birlikte, Gates Vakfı’nın ölümünden sonra birkaç on yıl daha faaliyet göstermesini planlamışlardı. Gates, BBC’nin Newshour programına verdiği bir yanıtında, 20 yıl sonra karşılaşacakları zorluklarla daha iyi başa çıkabilecek başka zenginlerin bulunacağını belirtti. “Asıl mesele aciliyet. Ebedi olmaya çalışmıyorsak çok daha fazla para harcayabiliriz ve harcamanın benim değerlerimle uyumlu olacağını biliyorum” diye konuştu.

SERVETİNİN GELECEĞİ

Gates, servetinin %99’unu bağışlaması durumunda hâlâ bir milyarder olabileceğini belirtti. Microsoft’un kurucusu, dünyanın en zengin beşinci kişisi konumunda. Blog yazısında, mevcut net servetinin 108 milyar dolar olduğunu ve 2045 yılında sıfıra yakın bir değere ulaşacağını gösteren bir zaman çizelgesi paylaştı. Gates, ayrıca vakfının varlıklarından 200 milyar dolar bağış yapacağını ifade etti. 1975’te Paul Allen ile birlikte Microsoft’u kurarak, bilgisayar yazılımı ve teknoloji sektöründe önemli bir güç oluşturdu. Gates, 2000 yılında CEO’luktan, 2014’te ise yönetim başkanlığından çekildi.

ELEŞTİRELER VE AMACIN BELİRLENMESİ

Bağış konusunda yatırımcı Warren Buffett ve diğer hayırseverlerden ilham aldığını söyleyen Gates, vakfı hakkında eleştirilerle karşı karşıya kalıyor. Bazı gözlemciler, Gates’in hayır kurumu statüsünü vergi kaçırmak için kullandığını ve küresel sağlık sistemi üzerinde haksız bir etkiye sahip olduğunu öne sürüyor. Vakfının üç ana amacını, anneleri ve çocukları öldüren önlenebilir hastalıkları ortadan kaldırmak; sıtma ve kızamık gibi bulaşıcı hastalıkları yok etmek ve yüz milyonlarca insanın yoksulluğunu sona erdirmek olarak belirtiyor. Gates, ABD, Birleşik Krallık ve Fransa’nın dış yardım bütçelerindeki kesintilere de tepki gösterdi.

ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Newshour programına verdiği röportajda, Elon Musk’ın ABD’de Hükümet Verimliliği Bakanlığı tarafından yapılan kesintilerin çocuk ölümlerine neden olacağına dair yorumları hakkında net ifadeler kullandı. Gates, “Bu kesintiler sadece çocukları değil, milyonlarca çocuğu öldürecek. Dünyanın en zengin insanının bunu yapacağını beklemezdiniz.” dedi. İngiliz Financial Times gazetesine verdiği bir başka röportajda ise, Mozambik’teki Gazze Eyaleti’ndeki bir hastaneye verilen hibelerin iptal edilmesine dikkat çekti. Gates, bu kesintilerin mümkün olan en kötü sonuçları doğurduğunu ifade ederek, Musk’a Aids’e yakalanan çocuklarla tanışmasını önerdi. BBC, Musk ile iletişime geçti ancak henüz herhangi bir yanıt alınamadı. Gates Vakfı, BBC’nin hayır amaçlı bir koluna da bağışta bulunuyor.