Bill Gates, Servetinin %99’unu Bağışlayacak

BİLL GATES’İN BAĞIŞ PLANLARI

Microsoft’un kurucusu Bill Gates, gelecek 20 yıl içerisinde devasa servetinin yüzde 99’unu bağışlamayı düşündüğünü duyurdu. Gates, vakfı aracılığıyla bağış yapmayı hızlandıracak ve vakfın 2045 yılında faaliyetlerini sonlandırma planı yaptığını belirtti.

Katkı Hedefleri ve Geçmişteki Bağışlar

Perşembe günü yayımladığı blog yazısında, “Öldüğümde insanlar benim hakkımda çok şey söyleyecek, ama ‘zengin öldü’ ifadesinin bunlardan biri olmayacağına kararlıyım” diye ifade etti. 69 yaşındaki Gates, kendi adını taşıyan vakfının sağlık ve kalkınma projelerine bugüne kadar 100 milyar dolar bağışta bulunduğunu, önümüzdeki yirmi yıl içerisinde piyasalara ve enflasyona bağlı olarak 200 milyar dolar daha harcamayı öngördüğünü söyledi. Blog yazısında ünlü iş adamı Andrew Carnegie’nin 1889’da kaleme aldığı “Zenginliğin İncili” adlı makaleden alıntı yaptı. Bu makalede, zengin insanların servetlerini topluma geri verme yükümlülüğü olduğu savunuluyor. Gates, Carnegie’ye ait, “Zengin ölen adam, itibarsızlaşmış olarak ölür” sözlerini de aktardı.

Planların Değişimi ve Gelecek Bakışı

Son açıklamaları, bağış yapma konusunda bir ivme anlamına geliyor. Başlangıçta, eski eşi Melinda ile birlikte Gates Vakfı’nın ölümlerinden sonra birkaç on yıl daha çalışmaya devam etmesini düşünüyorlardı. Perşembe günü BBC’nin Newshour programında bu konuyla ilgili bir soruya verdiği yanıtta, 20 yıl sonra gelecekteki zorluklarla daha iyi başa çıkabilecek başka zenginlerin olacağını dile getirdi. Gates, “Asıl mesele aciliyet. Ebedi olmaya çalışmıyorsak çok daha fazla para harcayabiliriz ve harcamanın benim değerlerimle uyumlu olacağını biliyorum” dedi. Servetinin %99’unu bağışlaması halinde de Bloomberg’e göre hâlâ milyarder olabiliyor. Microsoft’un kurucusu, şu anda dünyanın en zengin beşinci kişisi konumunda. Blog yazısında, mevcut net servetinin 108 milyar dolar olduğunu ve 2045 yılında bu değerin sıfıra yakın bir seviyeye ulaşacağını gösterdi.

Hayırseverlik ve Eleştiriler

Gates, Paul Allen ile birlikte 1975’te Microsoft’u kurdu ve müddet içinde şirket, bilgisayar yazılımı ve diğer teknoloji alanlarında önemli bir güç haline geldi. Gates, şirketten kademeli olarak ayrıldı; 2000’de CEO’luk görevinden ve 2014’te yönetim başkanlığından istifa etti. Bağış konusunda yatırımcı Warren Buffett ve diğer hayırseverlerden ilham aldığını ifade etti. Ancak vakfını eleştirenler, Gates’in hayır kurumu statüsünü vergi kaçırmak için kullandığını ve küresel sağlık sistemi üzerinde haksız bir etkisi olduğunu savunuyor. Blog yazısında vakfının üç temel amacını şöyle sıralıyor: “Anneleri ve çocukları öldüren önlenebilir hastalıkları ortadan kaldırmak; sıtma ve kızamık gibi bulaşıcı hastalıkları ortadan kaldırmak ve yüz milyonlarca insanın yoksulluğunu yok etmek.”

Ülkelerin Dış Yardım Bütçeleri ve Eleştiriler

Gates, ABD, Birleşik Krallık ve Fransa’nın dış yardım bütçelerini kısmalarını eleştirdi. “Dünyanın en zengin ülkelerinin en fakir insanlara destek olmaya devam edip etmeyeceği belirsiz. Ancak garanti edebileceğimiz tek şey, Gates Vakfı’nın tüm çalışmalarımızda insanların ve ülkelerin kendilerini yoksulluktan kurtarmalarına yardımcı olma çabalarını destekleyeceğidir” şeklinde yazdı. Newshour’a verdiği röportajda, teknoloji milyarderi Elon Musk’ın ABD’deki Hükümet Verimliliği Bakanlığı tarafından yapılan kesintiler nedeniyle çocukları öldürdüğü iddialarına dair daha net yorumlar yaptı. Gates, “Bu kesintiler sadece çocukları değil, milyonlarca çocuğu öldürecek. Dünyanın en zengin insanının bunu yapacağını beklemezdiniz” dedi.

İddialar ve Yanıtlar

Gates, İngiliz Financial Times gazetesine verdiği bir röportajda, Mozambik’teki Gazze Eyaleti’ndeki bir hastaneye verilen hibelerin iptal edilmesini gündeme taşıdı. Donald Trump bu hastaneyle ilgili olarak Gazze Şeridi’nde “Hamas için” prezervatif fonladığı gibi hatalı bir iddiada bulunmuştu. Musk daha sonra bu iddianın yanlış olduğunu kabul etti fakat kesintiler devam etti. Gates, Financial Times’a yaptığı açıklamada, “Musk’ın gidip Aids’e yakalanan çocuklarla tanışmasını çok isterdim çünkü o parayı o kesti” diye belirtti. BBC, Musk ile iletişime geçti fakat yanıt alamadı. Gates Vakfı, BBC’nin habercilik faaliyetlerinden ayrı bir kolu olan hayır amaçlı BBC Media Action’a bağışta bulunuyor. Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi.