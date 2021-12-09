Bill Gates tarih verdi

Dünyanın en zenginleri arasında gösterilen Microsoft’un sahibi Bill Gates, corona virüsün bitişi ile ilgili tarih verdi.

Çeyrek milyardan fazla insana bulaşan virüs son dönemde varyantları ile gündemde. Dünyayı alarma geçiren son varyant ise Güney Afrika’da ortaya çıkan Omicron. Kısa sürede dünyanın bir numaralı ortak gündemi haline gelen yeni varyant ile ilgili araştırmalar sürerken Bill Gates’ten konu ile ilgili flaş açıklamalar geldi.

Pandemi ile birlikte adından en çok söz ettiren isimlerden birisi de kuşkusuz Bill Gates. Ünlü milyarder varyantın tam olarak anlaşılabilmesi için çalışmaların sürdüğünün altını çizdi ve dünyayı umutlandıran ifadeler kullandı.

Gates, ‘GatesNotes’ blogunda yeni bir yazı yayınladı. Omicron’un endişe oluşturmasının normal olduğunun altını çizen Gates, salgındaki son durumumuza dair fikirlerini açıkladı. ‘Dünya, potansiyel olarak daha tehlikeli varyantlarla mücadele etmeye, şimdiye kadar pandeminin diğer herhangi bir noktasında olduğundan daha hazır durumda’ diyen Gates sözlerine şöyle devam etti: ‘Gerekirse güncel aşılar oluşturmak için çok daha iyi bir konumdayız.’