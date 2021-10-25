Bill Gates Türkiye turunda

Microsoft'un kurucusu Bill Gates Türkiye turuna devam ediyor.

Dünyanın en zenginleri arasında gösterilen Microsoft’un kurucusu Bill Gates Türkiye turuna devam ediyor.

Dünyanın sayılı zenginleri arasında yer alan, teknoloji şirketi Microsoft’un kurucusu Bill Gates, lüks yatıyla Bodrum’a demir attı. Gates, Bodrum Kalesi’ni ziyaret ederek, tarihi kaleyi karış karış gezdi.

Lana isimli yatla Aydın’ın Kuşadası ilçesine gelen Bill Gates, İzmir’deki Efes Antik Kenti’ni gezdikten sonra rotasını Bodrum’a çevirdi.

Sabahın ilk ışıklarında Bodrum limanına yakın bir noktaya demirleyen 107 metre uzunluğunda, 16 metre genişliğindeki Lana isimli lüks yat, limana sığmadığı için liman dışına demir attı.

Haftalık kirası 1 milyon 800 bin euroluk yat ile Bodrum açıklarına demirleyen Lana isimli süper lüks yattan tekneye geçen Bill Gates, Bodrum limanına geldi.