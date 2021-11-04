Bill Gates Türkiye’de çiftlik kuracak

Bir süredir Ege kıyılarında gezinen Microsoft’un kurucusu Bill Gates’in Türkiye’de arazi baktığı ve çiftlik kuracağı iddia edildi.
Öte yandan Gates’in halihazırda Trakya’da 22 bin dönüm arazisi bulunuyor.
Microsoft’un kurucusu Bill Gates ve beraberindekiler, Ekim ayında Efes Antik Kenti’ni gezmişti.
Efes’i gezmek için daha önce rezervasyon yaptıran Gates’in ziyareti sırasında antik kentteki ışıklar açılmıştı.
Saat 18.50 civarında Efes Antik Kenti’ne giriş yapan Gates ve yanındakiler, yaklaşık 2 saat sonra antik kentin alt kapısından çıkmıştı.
Gates özel yatı da önce Kuşadası ardından da Bodrum koylarına demirlemişti.