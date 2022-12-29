Bill Gates’in projesi Rusya nedeniyle gecikmede

Dünyanın en zenginleri arasında gösterilen Bill Gates’in desteklediği nükleer inovasyon şirketi TerraPower Rusya yüzünden ertelendi.

Microsoft’un kurucusu Bill Gates’in desteklediği nükleer inovasyon şirketi TerraPower, ileri düzey nükleer reaktörünün test ve işletimini, tek yakıt kaynağı Rusya’dan gerekli yakıtı alamadığı için ertelendiğini açıkladı.

TerraPower’in, yakıt sıkıntısı sebebiyle en az iki yıllık gecikme yaşanacağı belirtilirken, Ukrayna savaşı nedeniyle tek yakıt kaynağı Rusya’dan alım yapamadığı kaydedildi. Şirketin CEO’su Chris Levesque, Şubat 2022’de Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle, HALEU yakıtının tek ticari kaynağının, hem TerraPower hem de sektördeki diğer aktörler için tedarik zincirinin geçerli bir parçası olmamasına neden olduğunu söyledi. Bill Gates’in yatırımcılar arasında yer aldığı şirket, ilk reaktörünü ABD’nin Wyoming kentinde inşa etmeyi planlıyor ve 2028’e kadar bitirmeyi umuyordu.