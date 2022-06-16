Bill Gates’ten kripto para açıklaması

Dünyanın en zengin isimleri arasında gösterilen Microsoft’un kurucusu Bill Gates, kripto para hakkında açıklama yaptı.

Milyarder iş insanı Bill Gates, kripto paralar için “aptal kuramı” değerlendirmesini yaptı. Üretim ve çıktı sağlayan varlıklara alışık olduğunu söyleyen Gates, kripto paralara uzun ya da kısa vadeli hiçbir şekilde yatırım yapmayacağının da altını çizdi.

Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates, kripto para ve Değiştirilemez Token’lar (NFT) hakkındaki eleştirilerine devam ediyor. TechCrunch konferansında konuşan Gates, söz konusu dijital varlık trendlerinin “yüzde 100 daha büyük bir aptal kuramına dayalı” olduğunu öne sürdü. Milyarder iş insanı, insanların bu tip varlıklardan aşırı yüksek kazançlar beklemesi fikrini eleştirdi.

Büyük aptal kuramı, fiyatları kendi değerini büyük ölçüde aşan aşırı değerli varlıkları satın alarak bazen para kazanılabileceğini öne süren bir kurama deniliyor. Buna göre, aptal bir yatırımcı kensinden daha aptal bir yatırımcıya satabileceğini düşünerek, aşırı pahalı bir varlık satın alabiliyor.