Bill Gates’ten pandemi açıklaması

Dünyanın en zenginleri arasında gösterilen Microsoft’un sahibi Bill Gates, corona virüs salgınına dair açıklamalarda bulundu.

Gates, pandeminin en kötüsünün 2022’de atlatılacağına inanıyor ve bu konuda görüşlerini kendi bloğunda yazdığı yazıda böyle ifade etti:

‘Şu anda, yıllık fizik muayenenizin zamanı geldiğinde, muhtemelen hayati ölçümleriniz ve kanınızı aldırmak için doktorunuzun muayenehanesine gitmeniz gerekiyor’ diyen Gates sözlerine şöyle devam etti;

‘Peki ya evinizde doktorunuzun kan basıncınızı ölçmek için uzaktan kontrol edebileceği bir cihazınız olsaydı? Ya nasıl uyuduğunuzu ve aktif kalp atış hızınızın ne olduğunu görmek için akıllı saatinizden toplanan verilere bakabilseydi? Yakınınızdaki uygun bir yerde, belki yerel eczanenizde sonuçları doğrudan doktorunuza gönderen kanınızı test ettirebilseydiniz ne olurdu? Ya başka bir şehre taşınmış olsanız bile sevdiğiniz hekimini görmeye devam edebilseydiniz?’

‘Bunların hepsi gelecekte gerçek olasılıklar. Sağlık hizmetlerini nasıl dönüştüreceklerini merakla bekliyorum’ diyen Gates, ‘Teknoloji ve gizlilik sınırlarının ötesinde, dijital sağlık hizmetleri gerçekten ana akım haline gelmeden önce çözmemiz gereken bazı regülasyon engelleri de var. Bazı yerlerin kanunları, lisanslamanın şu anki işleyişinden dolayı uzaktan hastaları görmeyi zor kılıyor’ dedi.

Gates’e göre, 2022’de izlenmesi gereken bir diğer alan da Alzheimer teşhisi. Son zamanlarda bu alanda büyük ilerleme kaydedildiğinin altını çizen Gates şu ifadeleri kullandı;

‘Alzheimer için ilk uygun fiyatlı, erişilebilir kan testinin gelecek yıl onaylanması ihtimali iyi görünüyor. Bu gelişme, şu anda tedavisi veya yavaşlatmanın bir yolu olmayan hastalığı olan insanlar için ezber bozucu olmayacak olsa da, bu test, bir tedavi buluşu arayışındaki ilerlemeyi hızlandıracaktır’

Gates, pandeminin en kötüsünün 2022’de sona ereceğine inandığını söylerken, Covid-19 sağlık krizinin birçok izleri kalsa bile, normalin yeni bir versiyonuna yerleşeceğimizi belirtiyor.

‘2022’nin çoğumuzun pandemi sonrası yeni normale nihayet yerleştiği bir yıl olacağını düşünüyorum’ diyen Gates sözlerine şöyle devam ediyor: