Bill Gates’ten virüs uyarısı

Microsoft’un kurucusu ve dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Bill Gates’ten, yeni bir küresel salgın hakkında uyarı geldi. Gerçekleşebilecek yeni bir pandemiye hazır olmadığımızı ve bu sebeple tehlike çanlarının çaldığını söyledi. Düşük ve yüksek gelirli ülkeler arasındaki aşı eşitsizliklerini “derin bir ahlaki öfkeye” dönüştüğünü söyleyen Gates, salgın hazırlıklarına gösterilen ilginin düşük olmasından dolayı ‘endişeliyim’ dedi.

Yayımlanan bir raporda Bill ve Melinda Gates Vakfı, ulusları sağlık sistemlerine uzun vadeli yatırım yapmaya davet etmenin yanı sıra yüksek ve düşük gelirli ülkeler arasındaki aşı ve kaynak eşitsizliklerinin azaltılması çağrısında bulundu.

The Wall Street Journal’da yer alan haberde Gates Vakfı, Covid-19 salgını sırasında on milyonlarca kişinin aşırı yoksulluğa düştüğü vurgulanıyor. Hatta 2019 yılına göre 13 milyon kadının istihdam oranında düşük kalması bekleniyor.

Yaklaşık bir buçuk yıldır hayatımızda bulunan salgın sebebiyle milyonlarca kişinin hayatını kaybettiğine vurgu yapan Gates, ilerleyen dönemde gerçekleşecek pandemiye yeterince hazırlık yapılmadığını söyledi.

Bill Gatesten yeni koronavirüs salgını uyarısı

Uyarıları sıralayan Bill Gates, salgın hazırlıklarına gösterilen ilginin beklenenden daha düşük olmasından dolayı endişeli olduğunun altını çiziyor. Aşıya uygun hazırlık hakkında da 100 günde aşı geliştirme ve sonraki 100 gün içinde tüm dünyaya yetecek kadar üretim yapabilme becerisinin olması gerektiğini aktardı.