Bill Gates’ten yapay et kararı

Dünyanın en zenginleri arasında gösterilen Bill Gates, laboratuvarda üretilen et ile ilgili açıklama yaptı.

Dünyanın en zengin insanlarından Bill Gates, ABD ve diğer zengin ülkelerin yapay ete geçmesi gerektiğini belirten önceki açıklamalarına rağmen, insanlara etten vazgeçmek gibi yaşam tarzlarında radikal değişiklikler yapmalarını söyleyerek küresel ısınmanın çözülmeyeceğini söyledi. Microsoft’un kurucu ortağı daha önce dünyanın en zengin ülkelerinin vatandaşlarının laboratuvarda üretilen yüzde 100 sentetik sığır etiyle beslenmesi gerektiğini söylemişti.

Bloomberg’in Zero adlı podcast programına konuşan Bill Gates, “İnsanlara et yemeyi bırakmalarını veya güzel bir ev sahibi olmayı istememelerini söyleyen herhangi biri, temel olarak insan arzularını değiştirecektir, bence bu çok zor” dedi.

Ancak Microsoft’un kurucu ortağı, 2021 yılının Şubat ayında MIT Technology Review adlı yayın kuruluşuna dünyanın en zengin ülkelerinin yüzde 100 sentetik sığır etine’ geçmesi gerektiğini belirterek, “Tat farklılığına alışabilirsiniz ve zamanla tadı daha da iyi hale getirecekler” demişti.

Diğer taraftan, Gates de dahil olmak üzere pek çok yüksek profilli kişi daha fazla bitki temelli beslenmeye geçmenin iklim krizine hafifleteceğini uzun zamandır söylüyor. Ancak, “sağlıklı bir nüfusu ve ekosistemi destekleyen besleyici yoğun diyetleri” savunduğunu söyleyen Global Food Justice Alliance (GFJA) gibi kuruluşlara göre gerçek daha farklı.

“YALNICA YÜZDE 2,6 AZALMA SAĞLAYACAK”

GFJA’nın web sitesinde listelenen bir 2017 analizi, ABD’deki tüm canlı hayvanlarının kaldırılmasının ülkenin sera gazı emisyonlarını yalnızca yüzde 2,6 azaltacağını gösterdi. Kuruluşun ayrı bir incelemesi ise et ikamelerinin sığır etlerinden daha yüksek karbon ayak izlerine sahip olduğunu öne sürdü.

Öte yandan Gates, karbon emisyonlarının kesilmesine yardımcı olmak için yaklaşık 370 milyar dolar tahsis edilen Enflasyon Azaltma Yasa Tasarısı hakkında da konuştu.

66 yaşındaki milyarder, “Bu son yasa tasarısının maddelerinin çoğuna kişisel olarak katılıyorum. Kabul edilmesi için kilit senatörlerle birlikte çalıştım” dedi.

DÜNYA ÇAPINDAKİ EMİSYONLARIN 3’TE 1’İ ZENGİN ÜLKELERDEN KAYNAKLANIYOR

Diğer taraftan, tahmini net serveti 101 milyar dolar olan dünyanın en zengin beşinci kişisi, küresel ısınmayı durdurmak için yeterince çalışma yapılmadığını söyledi ve dünyanın en zengin ülkelerinin dünya çapındaki emisyonların üçte birini oluşturduğunu vurguladı.

Gates, “Karbon salınımlarının üçte ikisini yüksek kalorili yiyecekler, barınma ve ulaşımdan kaynaklanıyor. Yani zengin ülkelerin aşırılıkları…” diyerek sözlerini sonlandırdı.

ABD Çevre Koruma Ajansı’na göre, ulaştırma, sanayi birlikte ülkedeki tüm sera gazı emisyonlarının yüzde 52’sini oluşturuyor.