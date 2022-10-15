Bir süredir kanserle mücadele eden ünlü oyuncu Billur Kalkavan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Acı haberi yönetmen Hamdi Alkan duyurdu. Kalkavan, doktorunun tavsiyesi üzerine kilo almak için hastaneye yatmıştı. Buğra Bahadırlı, sevgilisinin sağlık durumu hakkında yaptığı son açıklamada, “İki kemoterapisi daha kaldı” demişti.

Akciğer kanseriyle mücadele eden Billur Kalkavan hayatını kaybetti. Instagram hesabından yakın arkadaş olduğu oyuncunun fotoğrafını paylaşan yönetmen Hamdi Alkan, “Çok üzgünüm… Işıklar içinde uyu canım Billur” mesajını yazdı.

Billur Kalkavan’dan geçtiğimiz mayıs ayında üzücü bir haber gelmişti. Hamdi Alkan, 59 yaşındaki oyuncunun yaşadığı sağlık sorununu sosyal medya hesabından duyurmuştu: Billur Kalkavan’a acil şifalar diliyorum. Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir Billur’cuğum. Daima yanındayım.

Özel bir hastanede tedavi gören ve bu süreçte en büyük destekçisi kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Buğra Bahadırlı olan Billur Kalkavan’ın, kemoterapi nedeniyle saçlarının döküldüğü ve kilo kaybettiği görülmüştü.

Ocak ayında koronavirüsü atlatan oyuncu, “O dönem virüsü normal geçirdim. Daha sonrasında göğsüm sıkışıp, rahat nefes alamadığım için hastaneye gittim. Filmde kanser olduğum ortaya çıktı. Ameliyat olmadım, birkaç yere sıçradığı için genel kemoterapi tedavisi görüyorum. Hiç kafaya takmıyorum” demişti.

Billur Kalkavan’ın sağlık durumu ile ilgili son açıklama Buğra Bahadırlı’dan gelmişti: Billur’un inşallah tedavisi iyi gidecek. İki kemoterapisi daha kaldı. Daha sonra doktor tekrar kontrol edecek. Gelişimi çok iyi. Tetkiklerden iyi sonuçlar geldiği için daha radyolojiye girmeden olumlu bir sonuç bekliyorlar doktorlar. Dram senaryosu oluşturmak isterseniz üzüleceğiniz çok şey var. Ama biz sürekli tablonun pozitif taraflarına odaklanıyoruz. Bu sürecin içerisinden zihnen de sağlıklı bir şekilde geçmeye çalışıyoruz.