Kanserle savaşan ünlü isim Billur Kalkavan taburcu oldu.

Akciğer kanseri ile savaşan ünlü isim Billur Kalkavan, kemoterapi tedavisi sonrası taburcu oldu.

44 kiloya kadar düşen 59 yaşındaki oyuncu, kemoterapi tedavisinin üçüncü seansı için geçen hafta hastaneye yatmıştı.

Kilo almaya başlayan Kalkavan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla taburcu olduğunu duyurdu.

Doktoru ve sevgilisiyle birlikte çektirdiği fotoğrafları Instagram sayfasında paylaşan sanatçı, o karelerin altına şöyle yazdı:

“Doktorum Doç. Dr. Şahin Laçin, en büyük dayanağım, hayat arkadaşım, aşkım Buğra Bahadırlı ile 3. kemo sonrası. 1 haftalık yatışım sonrası eve dönüyorum.”