Bilun Yılmaz, Eczacıbaşı’nın Yeni Menajeri

BİLUN YILMAZ YENİ GÖREVİNE BAŞLADI

Eczacıbaşı Spor Kulübü, Türk voleybolunun önemli temsilcilerinden biri olarak, Eczacıbaşı Dynavit Takımı’nda yapmış olduğu yeni atama ile dikkat çekiyor. Kulüp Müdürü olarak görevine devam eden Bilun Yılmaz, şimdi kulüp menajeri olarak yeni bir sorumluluk üstleniyor. Kulüp, geçmişte birçok sporcuyu Türk voleyboluna kazandırmış olmasının yanı sıra, gelecekteki hedefleri doğrultusunda yetenekli sporcuları desteklemeye ve gelişimi sürdürmeye kararlıdır.

EĞİTİM ve TECRÜBE İLE YENİ DÖNEM

Bilun Yılmaz, 2023 yılından itibaren Eczacıbaşı Spor Kulübü’nde Kulüp Müdürü görevini üstleniyor. Uzun yıllar voleybol camiasında çeşitli pozisyonlarda bulunmuş olan Yılmaz, yeni görevinde birikimi ve deneyimi ile kulübe değer katmaya devam edecek. Eğitim hayatını İtalyan Lisesi’nde tamamladıktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi ve Amsterdam Üniversitesi’nde yüksek lisans yapmış olan Yılmaz, aktif voleybol kariyerinin ardında, Yeşilyurt, Çanakkale Belediyespor ve VakıfBank kulüplerinde takım menajeri olarak görev almıştır.