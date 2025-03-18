Biluochun Çayı Hasat Sezonu Başladı

NANJİNG’DE ÇAY HASAT SEZONU

Çin’in en ünlü çaylarından biri olarak kabul edilen ve Suzhou kentine özgü olan Biluochun çayı için hasat dönemi başladı. Suzhou kentinin Wuzhong bölgesinde yer alan çiftçiler, ilkbaharın ilk çay yapraklarını toplayarak yüksek kaliteye sahip olan Mingqian çayını üretme sürecine devam ediyor.

MİNGQİAN ÇAYININ ANLAMINA DİKKAT

Qingming Festivali öncesinde toplanan Mingqian çayı, Çincede “Qingming öncesi” anlamını taşıyor. Bu özel çay, bölgenin zengin tarımsal mirasını ve çay üretim geleneğini yansıtıyor.