Bim 14 Şubat Teknoloji Ürünleri Açıklandı

BİM’İN SEVGİLİLER GÜNÜ KATALOĞU Yayınlandı

Bim, 14 Şubat için aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Sevgililer Günü’ne tam denk gelen bu tarihte, Bim teknolojik ürünleri ön planda tutan bir katalog ile müşterilerinin karşısına çıkıyor. Katalogda dikkat çeken en önemli ürün ise 5750 TL’lik fiyatı ile Tecno Spark Go 2024 oluyor. Bu telefon, 4GB RAM ve 128GB dahili depolama kapasitesine sahip olarak Android 13 GO işletim sistemi ile geliyor. Arka tarafında 13 MP ana kamera bulunurken, ön tarafında ise 8 MP’lik bir selfie kamerası yer alıyor. Yalnızca 4000 adet stokla sınırlı olan bu telefon, uygun fiyatı ile kısa sürede tükenecek gibi görünüyor.

TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ÇEŞİDİ

Bim, 14 Şubat’ta akıllı telefon dışında kablosuz bluetooth hoparlörlerden, akıllı bileklikler, kablosuz kulaklıklara ve kablolu kulaklıklara kadar pek çok mobil ürünü teknoloji tutkunları ile buluşturacak. Ayrıca bu ürünlerin birçoğunda peşin fiyatına 6 taksit imkanı sunulması dikkat çekiyor.

DİKEY SÜPÜRGE FIRSATI

Aktüel ürünler kataloğunda öne çıkan bir diğer parça ise Heifer marka kablosuz dikey süpürge. Bu ürün 4650 TL’ye satışa sunulacak ve peşin fiyatına 6 taksit uygulaması da bulunacak.