Haberler

BİM 21 Mart 2025 İndirimli Ürünler Listesi

İNDİRİMLİ ÜRÜNLERİN ZENGİN SEÇENEĞİ

BİM, 21 Mart 2025 tarihinde satışa sunacağı yeni kataloğuyla birlikte, ankastre setlerden elektrikli bisikletlere, mikrodalga fırınlardan mutfak robotlarına kadar çok sayıda ürünü indirimli fiyatlarla tüketicilerin beğenisine sunuyor. BİM’in bu kataloğu, alışveriş yapanların mutfaklarını yenilemelerine ya da günlük ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamalarına olanak tanıyor. Bu kapsamda, tüketiciler, kaliteli ürünleri daha uygun fiyatlarla satın almak için mağazalara akın ediyor.

BİM’İN YENİ KATALOGUNDA HANGİ ÜRÜNLER VAR?

21 Mart 2025 kataloğunda öne çıkan ürünler arasında mutfak ekipmanları ve günlük kullanım için gerekli olan birçok ürün yer alıyor. Tüketiciler, ihtiyaçlarına göre tercihlerini yaparak, çeşitli teklifler arasından avantajlı fiyatlarla alışveriş yapma imkanı buluyor. Bu ürünler, hem işlevsellik hem de şıklık açısından mutfaklarda yer almak için bekliyor. BİM’in sunduğu bu fırsatlar sayesinde, alışveriş yapmak isteyenlerin yüzü gülüyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Vali Aksoy’dan Millilere Tebrik Mesajı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan'ı 3-1 yenmesi üzerine sosyal medya üzerinden tebrik mesajı yayınladı.
Haberler

Tobb, 2025’te Kurulan Şirket Sayısını Açıkladı

Türkiye'de, Ocak ve Şubat 2025'te yeni kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1'lik bir azalma gözlemlendi. Şubat 2025'teki düşüş oranı ise yüzde 8,7 olarak kaydedildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.