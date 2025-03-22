Ekonomi

BİM 25 Mart Aktüel Ürün Fırsatları

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BİM’İN KAÇIRILMAYACAK FIRSATLARI

BİM, birbirinden farklı birçok üründe avantajlı fırsatlar sunmaya devam ediyor. Özellikle 25 Mart Salı kataloğu, teknoloji ürünlerinden ev gereçlerine, kişisel bakım ürünlerinden süt ve süt ürünlerine kadar geniş bir indirim yelpazesine sahip.

25 MART İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

BİM marketinde 25 Mart 2025 gününden itibaren yer alacak indirimli ürünler arasında Buharlı Masaj Bakım Saç Tarağı 679 TL, 100 İnç Qled Televizyon 85.000 TL, 85 İnç Qled Televizyon 35.900 TL, Sepetli İki Kapaklı Dolap 2.690 TL, 4 Kapaklı Çok Amaçlı Dolap 2.590 TL, 3 Kapaklı 2 Çekmeceli Gardırop 4.790 TL, 2 Çekmeceli Komodin 1.290 TL ve Çekmeceli Şifonyer 2.450 TL bulunuyor.

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