BİM, 5 Eylül’de Uygun Fiyatlı Teknoloji Sunuyor

Türkiye’nin Perakende Dünyasındaki Yenilikler

Türkiye’de öne çıkan perakende zincirlerinden biri olan BİM, her hafta sunmuş olduğu aktüel ürünler ile tüketicilere kaliteli ve uygun fiyatlı alışveriş imkanları sunmaya devam ediyor. Beş Eylül BİM aktüel kataloğunda neler bulunduğuna göz atacak olursak, bu hafta özellikle teknoloji ve küçük ev aletleri kategorilerinde dikkat çeken fırsatlar öne çıkıyor. Yüksek fiyat/performans oranına sahip televizyonlar, kablosuz kulaklıklar ve ev elektroniği ürünleri sınırlı sayıda stoklarla BİM mağazalarında satışa sunulacak.

Teknoloji Ürünlerinde Fırsatlar

Teknoloji tutkunlarına özel pek çok ürün BİM’le buluşuyor. Öne çıkan ürünlerden bazıları; Senna 65″ Frameless Ultra HD QLED Google TV ile 22.900 TL’ye evinize sinema keyfi getiriyor. Android işletim sistemi sayesinde Google Play Store’a erişim imkanı da sağlıyor. Ayrıca Omix X5 cep telefonu ile birlikte sunulan TWS kulaklık paketi, 5.990 TL’lik fiyatıyla uygun fiyatlı Android deneyimi arayanlar için ideal bir seçenek oluşturuyor. Diğer bir dikkat çekici ürün ise Dijitsu 55′ UHD Google TV ile 14.990 TL’ye büyük ekran ve Android TV keyfi sunuyor.

Ses ve Aksesuar Ürünleri

Katalogda ayrıca çeşitli ses ve aksesuar ürünleri yer alıyor. Bunlar arasında kulaküstü Bluetooth kulaklık 1.490 TL, efektli Bluetooth kulaklık 699 TL, Polosmart Bluetooth çocuk kulaklığı 499 TL, Nautica Bluetooth hoparlör ise 349 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. 5 Eylül’de BİM’de yalnızca teknoloji ürünleri değil, ev gereçleri, mutfak ekipmanları ve kişisel bakım ürünleri de satışa sunulacak.

Mutfak ve Kişisel Bakım Ürünleri

Katalogda özellikle dikkat çeken küçük ev aletleri arasında Philips markasının ürünleri ön plana çıkıyor. Philips buhar kazanlı ütü 4.990 TL, süpürge 5.490 TL, ekmek kızartma makinesi ve su ısıtıcıları 999 TL, doğrayıcı ise 1.490 TL gibi fiyatlarla yer alıyor. Ayrıca, temizlik ve tartım ürünleri de oldukça ilgi çekiyor; Kumtel halı koltuk yıkama makinesi 3.990 TL ve Keysmart tartı 399 TL olarak tüketicilere sunuluyor.

Estetik ve Fonksiyonel Ürünler

5 Eylül Cuma günü BİM aktüel ürünler kataloğu, evinize ve yaşam tarzınıza değer katacak yeni ürünlerle dolu. Estetik mutfak ürünleri, tekstil ürünleri ve dekoratif aksesuarlar bu haftanın dikkat çeken diğer unsurları arasında bulunuyor. Örneğin, 7 parça çerezlik seti 279 TL, kedi figürlü kupa 209 TL, ahşap standlı yağlık seti 165 TL ve çeşitli cam kase seçenekleri uygun fiyatlarla tüketicilerin beğenisine sunulacak.