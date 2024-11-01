“BİM 5 Kasım Fırsat Ürünleri Açıklandı”

5 KASIM’DAN İTİBAREN BİM’DE AVANTAJLI ÜRÜNLER

Son yayınlanan katalog, BİM marketlerinde 5 Kasım’dan itibaren kozmetik ve temizlik ürünleri gibi pek çok üründe avantajlı fiyatların sunulacağını gözler önüne seriyor. BİM’de indirimli ürünleri merak edenler için BİM Salı fırsat ürünleriyle ilgili detaylar haberimizin devamında bulunuyor.

İNDİRİMLİ ÜRÜN LİSTESİ

5 Kasım itibariyle BİM marketlerinde müşterilere sunulacak indirimli ürünlerin listesi şu şekildedir:

– Peros Yumuşatıcı 5 Litre: 99 TL

– Elidor Şampuan Çeşitleri: 99 TL

– Bioblas Şampuan Çeşitleri: 75 TL

– Lipz Lip Balm: 35 TL

– Kadın / Erkek Deodorant: 49 TL

– Termal Külotlu Çorap: 119 TL

– Penti Pantolon Çorabı: 39,50 TL

– Takı Organizeri: 225 TL

– Angie – R95 Parfüm Çeşitleri: 115 TL

– Golden Rose Likit Göz Farı: 95 TL

– Makyaj Sabitleme Spreyi: 119 TL

– Silikon Çantalı Makyaj Fırça Seti: 195 TL

– 22’li Dudak Bakım Maskesi: 175 TL

– Solo Tuvalet Kağıdı: 89 TL

– Kağıt Havlu 8’li: 69 TL

– Ofçay Rize Çayı 1 kg: 109 TL

– Paketli Bütün Piliç: 69,90 TL

– 1 kg Aknaz Az Yağlı Beyaz Peynir: 99,50 TL

– 5 kg Dost Yarım Yağlı Yoğurt: 62,50 TL

Ürünler arasındaki bu cazip fiyatlar, alışveriş yapmak isteyen müşteriler için önemli fırsatlar sunuyor. 5 Kasım itibariyle BİM’de yer alacak bu ürünler, dikkat çeken fiyatlarıyla ön plana çıkıyor.