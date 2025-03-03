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Bim 5 Mart 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu

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BİM’DEN GÜNCEL ÜRÜN KATALOĞU

BİM, 5 Mart 2025 Çarşamba günü için hazırladığı aktüel ürünler kataloğunu müşterileriyle paylaştı. Bu hafta, “elektronik ürünlerden mutfak gereçlerine, kişisel bakım aletlerinden ev tekstili ve dekorasyon ürünlerine” kadar geniş bir ürün yelpazesi indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor.

GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ

Müşterilere yönelik sunulan bu indirimler, alışveriş deneyimini daha keyifli hale getiriyor. BİM’in sunduğu bu ürünler, hem kaliteli hem de uygun fiyatlı seçenekler arayanlar için cazip bir fırsat oluşturuyor.

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