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BİM A.Ş. Hisse Hedef Fiyatları

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2024 YILI ÜÇÜNCÜ ÇEYREK BİLANÇOSU AÇIKLANDI

Bim Birleşik Mağazalar (BIMAS), 2024 yılı üçüncü çeyrek mali sonuçlarını 11 Kasım 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımladı. Şirket, 01.01.2024 – 30.09.2024 döneminde toplam 13.854.432.000 TL kar elde etti. 2023 yılının ilk dokuz ayında ise 13.299.828.000 TL kar açıklamıştı. Böylece bir önceki yılın aynı dönemine göre şirketin net karı %4 artmış oldu.

NET KAR VE ÇEYREK DÖNEM SONUCU

Şirket, çeyreklik dönemde 4.350.985.000 TL net kar bildirdi. Mali tablolarında enflasyon düzeltmesi uygulayan Bim Birleşik Mağazalar, önceki yıl 9 aylık dönemde 8.05 milyar TL olarak açıkladığı net karını geriye dönük olarak 13.30 milyar TL olarak düzeltmiştir. Bu düzeltme, şirketin finansal verilerinin güncellenmesine katkı sağlıyor.

HİSSE HEDEF FİYATLARI AÇIKLANDI

Açıklanan bilanço sonrasında altı farklı aracı kurum, hissede yeni hedef fiyatlar belirledi. Detaylar ise şu şekilde sıralanıyor:

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